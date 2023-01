Cyril Abiteboul verwierf vooral bekendheid als teambaas in de Formule 1. Hij stond van 2012 en met 2014 aan het roer van Caterham, waarvoor onder andere Giedo van der Garde reed, en was managing director van het fabrieksteam van Renault, tot het in 2021 verder ging als Alpine. In die laatste functie lag Abiteboul veelvuldig overhoop met Red Bull-teambaas Christian Horner, doordat er vanaf de introductie van de hybride V6-turbo in 2014 regelmatig problemen waren met de betrouwbaarheid van de Franse krachtbron, terwijl de energiedrankjesformatie daarvoor vier keer wereldkampioen was geworden met Renault.

Sinds zijn vertrek bij Renault was Abiteboul als adviseur verbonden aan motorenbouwer Meccachrome, dat power units levert aan de Formule 2 en Formule 3. In december wist Motorsport.com al te melden dat Abiteboul onderweg was naar de rol van teambaas bij Hyundai Motorsport, dat gevestigd is in het Duitse Alzenau. Het Zuid-Koreaanse merk heeft zijn komst nu bevestigd. Hyundai hoopt dat Abiteboul met zijn F1-achtergrond voor een frisse wind kan zorgen.

“Ik kijk er erg naar uit om als teambaas aan de slag te gaan bij Hyundai Motorsport”, laat Abiteboul, die nog niet eerder werkzaam was in de rally, bij zijn bekendmaking weten. “Het merk Hyundai timmert flink aan de weg in de autosport en daarbuiten, en het team heeft al laten zien een sterke deelnemer te zijn in het WRC. Ik kijk ernaar uit om mezelf onder te dompelen in de wereld van de rally en meer te weten te komen over deze spectaculaire sport. Hyundai zal ervoor zorgen dat de transitie voor mij soepel verloopt, dus ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.” Hyundai Motorsport-president Sean Kim voegt toe: “Ik heet Cyril van harte welkom in de Hyundai-familie. Zijn F1-ervaring zal ons helpen nieuwe kansen te ontdekken om verder te groeien en ons verder te verbeteren, zodat we ons weer meer met het gevecht om de titels kunnen bemoeien.”

Abiteboul maakt zijn debuut als WRC-teambaas bij de Rally van Monte Carlo, die van 19 tot en met 22 januari wordt gehouden. De Belg Thierry Neuville en de Spanjaard Dani Sordo verschijnen in 2023 opnieuw aan de start voor het merk, dat in 2019 en 2020 nog de winnende fabrikant was in het WRC. De Fin Esapekka Lappi, overgekomen van Toyota, en de Ier Craig Breen, die eerder voor Ford reed, maken het kwartet aan rijders bij Hyundai compleet.

Cyril Abiteboul met de WRC-rijders van Hyundai Motorsport. Foto: Hyundai Motorsport