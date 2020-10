WRC-ronde in België alsnog geschrapt door coronavirus

In heel Europa wordt de broekriem weer aangetrokken door de forse uitbreiding van het coronavirus en dat is in België niet anders. De overheid heeft als gevolg daarvan besloten om alle evenementen in de ban te doen. Ook het wereldkampioenschap rally valt daaronder. Het evenement zou op 19 tot en met 22 november plaatsvinden en was daarmee de afsluitende manche van het kampioenschap, maar de burgemeester van het stadje heeft nu een definitieve streep door het evenement gezet.

“We hebben de Renties Ieper Rally altijd ten volste gesteund, maar deze keer kunnen we het niet door laten gaan”, zei Emmily Talpe, de burgemeester van Ieper. “We hebben deze beslissing genomen in samenspraak met de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, en de burgemeesters van de andere gebieden.”

Jan Huyghe van Club Superstage, de organisatie van het evenement, heeft begrip voor de beslissing: “Op dit moment staat de gezondheid van de bevolking, van het personeel in de zorgsector en die van onze werknemers, vrijwilligers, deelnemers en de rallyfans op de eerste plaat”, zei hij. “We hebben de situatie nauwkeurig gevolgd, helaas blijft het aantal besmettingen maar stijgen. De veiligheid staat bij de Rally van Ieper altijd hoog in het vaandel en dat is deze keer niet anders.”

Het betekent dat de Rally van Monza, die op 4 december begint, de seizoensfinale is van het WRC-kampioenschap. Elfyn Evans staat momenteel aan de leiding, zijn titelkansen zijn door het schrappen van de laatste ronde een stuk groter geworden. Hij heeft 111 punten, Sebastien Ogier staat tweede op 14 punten achterstand, Thierry Neuville staat nog eens op 10 punten achter Ogier.