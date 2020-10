Sordo na twee dagen aan kop in Rally van Sardinië

Sordo begon zaterdag met een voorsprong van zeventien seconden aan de tweede dag van de rally. Hoewel Sordo het grootste deel van de dag moest toezien hoe Ogier het ene na het andere succes scoorde, liep de zesvoudig wereldkampioen per saldo niets in. Sterker nog, twee mindere resultaten zorgden ervoor dat Sordo nog eens tien seconden pakte op de Fransman in de Toyota Yaris. Sordo verdedigt daardoor een voorsprong van 27,4 seconden op de slotdag van de rally.

Thierry Neuville stond zaterdag aan het eind van de ochtendloop op de tweede plaats in het klassement, maar de indrukwekkende Ogier legde uiteindelijk weer beslag op die positie. Dat had ook te maken met de keuze voor de zachtste band die er uiteindelijk voor zorgde dat Neuville aan het eind van de middag weinig snelheid meer had.

Kampioenschapsleider Elfyn Evans zat er zaterdag aanvankelijk goed bij, maar gaf toch wat terrein prijs in het tweede deel. De Brit staat als gevolg daarvan op 58,4 seconden van Sordo. Teemu Suninen volgt op meer dan een minuut terwijl Ott Tanak de aansluiting met de top-vijf verloren heeft. De Estse rallyrijder volgt op 2,5 minuten en staat zesde.

Zondag staan er nog vier proeven op het programma tijdens de Italiaanse wedstrijd.

WRC Rally van Sardinië - Stand na SS12