In de aanloop naar de Rally van Kroatië, de vierde rally van het WRC-seizoen, is Hyundai Motorsport daar vroegtijdig naartoe gereisd voor een testsessie. Tijdens deze test is fabriekscoureur Craig Breen donderdag van de weg geraakt en gecrasht. De 33-jarige Ier is daarbij om het leven gekomen, zo heeft zijn werkgever donderdag met een korte verklaring bekendgemaakt. Zijn navigator, James Felton, is ongedeerd gebleven bij het ongeval.

"Hyundai Motorsport is diep bedroefd te moeten bevestigen dat coureur Craig Breen vandaag om het leven is gekomen door een ongeluk tijdens een test in de aanloop naar de Rally van Kroatië", leest het statement van Hyundai. "Navigator James Fulton is ongedeerd gebleven bij het incident, dat iets na twaalf uur lokale tijd heeft plaatsgevonden. Hyundai Motorsport betuigt zijn oprechte medeleven aan de familie, vrienden en de vele fans van Craig." Ook heeft de Koreaanse fabrikant besloten om op dit moment verder geen commentaar te geven omtrent het incident.

Breen zou in Kroatië voor de tweede keer dit jaar deelnemen aan een WRC-evenement voor Hyundai. Tijdens zijn eerste optreden in Zweden eindigde hij samen met Felton op de tweede plaats, waarmee hij het beste resultaat uit zijn loopbaan evenaarde. Eerder werd hij al tweede tijdens de Rally van Zweden in 2018, de Rally van Estland in 2020 en 2021, de Belgische WRC-ronde van 2021 en het evenement op Sardinië in 2022. Laatstgenoemde resultaat behaalde Breen aan boord van de M-Sport Ford, waar hij alleen in 2022 voor uitkwam. In drie jaren daarvoor was hij al actief voor Hyundai, daarvoor reed hij vier jaar met materiaal van Citroën.

Vanuit de FIA heeft president Mohammed Ben Sulayem gereageerd op het nieuws van het overlijden van Breen. "Namens de FIA wil ik mijn oprechte medeleven betuigen aan de vrienden en familie van Craig Breen na zijn overlijden bij een ongeluk tijdens een privétest", zo meldt Ben Sulayem in een korte verklaring op het Twitter-account van de FIA. "Onze gedachten zijn bij zijn geliefden en de gehele rally-gemeenschap tijdens deze zeer moeilijke tijd." Ook Formule 1-coureur Valtteri Bottas, die zelf regelmatig achter het stuur van een rallyauto kruipt, heeft kort na de bekendmaking van zich laten horen op Twitter: "Schokkend nieuws. Rust in vrede, Craig Breen."