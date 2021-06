Ogier leidt WK Rally Sardinië na dramatische dag voor Hyundai

Nadat hij op vrijdag de snelste was in vijf van de acht klassementsproeven, begon Ott Tanak zaterdagochtend met een riante voorsprong aan de tweede dag van de WK Rally op Sardinië. De Est opende de dag met zijn zesde etappezege van de rally, maar aan het einde van de ochtend ging het mis: Tanak knalde bovenop een kei die zijn Hyundai i20 Coupe dermate zwaar beschadigde dat de Est niet meer verder kon en voor de tweede rally op rij als leider de handdoek in de ring moest gooien.

Hoogtepunten WK Rally Sardinië: Zaterdagochtend

Door de problemen van Tanak had de nieuwe leider Sebastien Ogier in plaats van een achterstand van 40 seconden opeens een voorsprong van 17 tellen in handen. De hoop van Hyundai rustte vervolgens op de schouders van Dani Sordo, maar ook de tweevoudig winnaar van de rally op Sardinië ging in de fout. In de vijftiende klassementsproef kwam Sordo met zijn Hyundai namelijk op zijn zij te liggen nadat hij een achterwiel had verloren. De Spanjaard bleef net als navigator Borja Rozada ongedeerd, maar een derde zege op het Italiaanse eiland kon Sordo na de crash op zijn buik schrijven.

Terwijl Hyundai dus ook de tweede kanshebber op de zege uit de rally zag crashen schreef Ogier in de middag nog eens drie van de vier klassementsproeven op zijn naam. De Fransman heeft daardoor nu een comfortabele voorsprong van 38.9 seconden in handen op Toyota-stalgenoot Elfyn Evans.

Thierry Neuvlle houdt de eer van Hyundai hoog met een voorlopige derde plek, maar de Belg heeft al meer dan een minuut achterstand op Ogier. Takamoto Katsuta is op een vierde plek de derde Toyota in de top vijf, die wordt gecompleteerd door WRC2-coureur Jari Huttunen.

De WK Rally van Sardinië gaat zondagochtend verder met de resterende vier klassementsproeven, waaronder de afsluitende Power Stage.

Hoogtepunten WK Rally Sardinië: Zaterdagmiddag