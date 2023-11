Shwartzman duimt voor Hypercar-kans na succesvolle Ferrari-test

Robert Shwartzman proefde zondag tijdens de officiële WEC-test voor rookies in Bahrein aan de LMH-auto van Ferrari die de 24 uur van Le Mans won. De 24-jarige coureur reed 30 ronden achter het stuur van de #51 Ferrari 499P. Zijn snelste tijd was een 1.48.559 en sloot daarmee de dag bovenaan de tijdenlijst af. Hij versloeg Will Stevens in de Porsche van Jota met slechts 0.066 seconden. De Russische-Israëliër testte sinds zijn vertrek uit de Formule 2 in 2021 al met diverse auto's. Hij klom in een IndyCar-wagen, Formule 1-auto en Formule E-bolide. Dit was zijn eerste test met een prototype sportauto.

Na afloop van de test vindt Shwartzman zelf dat zijn snelheid bewijst dat een overstap naar de Hypcars in 2024 mogelijk is en dat hij niets wint door nog een jaar door te brengen in de GTWCE. "Ik sta overal voor open. Ik hoop dat door deze test een kans komt in de Hypcar om er mee te racen en daardoor de ervaring van het langeafstandsracen te ervaren", zegt de Ferrari-junior. "In de test heb ik laten zien er klaar voor te zijn. Ik twijfel niet in ieder geval. Ik pas me over het algemeen snel aan. Dat gebeurde ook bij die IndyCar-test. Ik was meteen op dreef en sneller dan iedereen. De test met FE in Berlijn verliep ook sterk. Ik heb niet veel tijd nodig. Ik leer snel en ben daar trots op. Ik reed een seizoen in de GT3 en heb daardoor al een idee van het endurance-format. Ik weet hoe het werkt. Ik heb niet nog een jaar nodig. Ik zie niet in wat ik daar nog kan leren. Mijn ambitie en doel is om volgend jaar een stap te maken."

Ferrari liet voor de 8 uur van Bahrein weten dat het kijkt of het volgend seizoen een derde Hypercar kan inzetten voor een volledig jaar in het WEC. De Italiaanse fabrikant heeft echter nog geen beslissing genomen om het programma uit te breiden. Daarnaast liet het ook doorschemeren geen wijzigingen door te voeren aan de line-up. Dit betekent dat er geen vacatures zijn voor 2024, tenzij er een overeenkomst kan worden bereikt met een klantenteam om een extra LMH-auto te laten rijden met ondersteuning van de fabriek.

Shwartzman hopt dat Ferrari hem overweegt voor die eventuele derde bolide, die naar alle waarschijnlijkheid dan wordt ingezet door AF Corse met support van Richard Mille. "Ik kijk er echt naar uit om in Hypercar te rijden, maar zij beslissen", vervolgt de rijder. "Ik weet niet of ze een derde auto doorzetten. Als ze het doen, hoop ik dat ze mij overwegen. Ik hoop vooral dat ik met deze test heb laten zien dat ik er klaar voor ben en dat ik snel leer."