Iron Dames schrijven WEC-geschiedenis: Winst met vrouwen line-up

Voor het eerst sinds de entree van het Iron Dames-team in het WEC-kampioenschap heeft de renstal een GTE Am-race gewonnen. Dat is op zich is al erg bijzonder, maar de winnende line-up is ook uniek. Voor het eerst heeft een team met alleen vrouwen achter het stuur een race gewonnen in de endurance-klasse. De overwinning kwam net op tijd voor het team dat gebruik maakt van een Porsche 911 RSR-19, want de 8 uur van Bahrein was de laatste race waarin de GTE Am-wagens aan het kampioenschap meededen. "Ik heb enorm genoten van de laatste keer dat ik in de auto heb geracet", vertelt Michelle Gatting na afloop van de race in Bahrein. "Het was een enorm voorrecht om de kans te krijgen om in deze Porsche te rijden en eindelijk te winnen."

Samen met Sarah Bovy en Rahel Frey kon Gatting dus toeslaan op het laatste moment. "Het was iets wat we heel graag wilden bereiken en dat het dan in de laatste race lukt, is heel emotioneel voor ons", vertelt de uitzinnige 29-jarige coureur. "Ik ben heel erg trots op het team. Dit was precies wat we wilden bereiken en we wilden laten zien dat we op hetzelfde niveau kunnen strijden als iedereen. We wilden laten zien dat we hier zijn om te winnen."

Het was richting het einde van de race wel billen knijpen voor het team, want zij stonden onder zware druk van de Aston Martin van Casper Stevenson. Gatting verklaart dat ze die druk voelde, maar dat zij gekalmeerd werd door haar engineer. "Ik voelde de stress, maar aan het einde werd ik gekalmeerd door de engineer", verklaart de Deense. "Door zijn feedback kwam ik tot rust. Op een gegeven moment kwam de Aston heel dichtbij en toen dacht ik: 'Nu kan ik wat meer pushen'. Het was een zoektocht naar balans en niet te veel van de banden vragen. Nadat we ook nog wat in verkeer terecht waren gekomen, kon ik het gat nog wat vergroten." Uiteindelijk kwamen de dames met hun Porsche op meer dan vijf seconden voor de Aston Martin over de finish.