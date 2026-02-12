Overslaan naar hoofdinhoud

WEC

Doek valt voor WEC-project van Alpine: na 2026 is het over en uit

Alpine heeft officieel aangekondigd dat het Hypercar-programma in het World Endurance Championship (WEC) na het seizoen 2026 wordt beëindigd.

Mike Mulder
Bewerkt:
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins

De aankondiging van Alpine komt niet helemaal uit de lucht vallen. De geruchten over een vertrek van het Franse automerk uit de langeafstandsracerij zijn er al langer, maar werden tot dusverre altijd tegengesproken. Zo stelde toenmalig Renault-CEO Luca de Meo in de zomer van 2025 nog dat Alpine ongeveer twintig jaar nodig zou hebben om een echte concurrent van Porsche te worden. Dat leek te wijzen op een langetermijnstrategie voor het merk. En begin deze maand nog verklaarde een woordvoerster van het merk tegenover Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, dat het merk "niet geschrapt" zou worden, zonder overigens specifiek in te gaan op wat nu dus is bevestigd: het vertrek van Alpine uit het kampioenschap.

Lees ook:

"Ingrijpende maatregelen"

Dat besluit lijkt te zijn genomen door François Provost, die in juli 2025 De Meo opvolgde als CEO van moederbedrijf Renault. Weliswaar kreeg Alpine Racing groen licht van het hogere management om door te gaan met het Hypercar-project, maar slechts voor één jaar. Meerdere bronnen spreken bovendien over een waarschijnlijk vertrek van Bruno Famin, momenteel vicepresident van de autosportdivisie van Alpine, en François Champod, plaatsvervangend sportief directeur en al jarenlang een sleutelfiguur binnen de Renault Group.

Volgens Philippe Krief - CEO van Alpine - is het besluit ingegeven door financiële afwegingen: "We hebben moeilijke beslissingen moeten nemen om de langetermijnambities van Alpine te beschermen. Enerzijds groeit de autoindustrie – en met name de markt voor elektrische voertuigen – minder snel dan verwacht. Anderzijds moeten we, om op lange termijn succesvol te blijven, blijven investeren in het productportfolio en het merk Alpine. Het resultaat is dat we ingrijpende maatregelen moeten nemen om een merk met een duurzame toekomst te creëren."

Volgens Krief staat de toekomst van het Formule 1-project niet ter discussie. "Wat de motorsport betreft, betreuren we het dat we na dit seizoen niet kunnen doorgaan in het WEC, maar door ons te concentreren op de Formule 1 beschikken we over een uniek platform van waaruit we de naamsbekendheid kunnen vergroten in lijn met onze ambities voor product- en marktgroei."

Toekomst Viry-Châtillon ongewis

De maatregel staat niet op zichzelf: eerder vandaag werd bekend dat Dacia, eveneens onderdeel van de Renault Group, het World Rally-Raid Championship van 2026 nog zal afmaken, maar na de Dakar-overwinning van dit jaar met Nasser Al-Attiyah niet zal terugkeren naar die rally.

Lees ook:

De toekomst van het sportieve programma van Renault is ongewis. Eind 2024 besloot het concern te stoppen met het produceren van eigen Formule 1-krachtbronnen en klant te worden van Mercedes. De werknemers die voorheen in Viry-Châtillon aan de F1-motoren werkten kregen destijds de belofte dat de fabriek onder de naam 'Hypertech Alpine' zou werken aan een nieuwe supercar, batterij- en elektrische technologie en de competitieprogramma’s in het WEC, de Formule E, rally-raid en de Formule 1.

Met de nieuwste plannen verdwijnen zowel het WEC- als het rally-raidproject uit beeld. De burgemeester van Viry-Châtillon publiceerde maandag een verklaring waarin hij sprak van "leugens en verraad door de Renault Group rond de Alpine-faciliteiten in Viry-Châtillon." Hij stelde te hebben vernomen dat Renault zijn plannen niet zal nakomen en dreigde met "alle mogelijke acties" als reactie op wat hij een "waar verraad" noemde.

Vorig artikel Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"

