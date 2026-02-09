Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"
Het World Endurance Championship (WEC) dreigt een fabrikant te verliezen na 2026. Alpine zou namelijk een vertrek uit de Hypercar-klasse overwegen.
Foto door: James Moy Photography via Getty Images
Volgens meerdere media zou sportwagenmerk Alpine, dat onderdeel is van de Renault-groep, het WEC na dit jaar verlaten. Een woordvoerster van Alpine ontkent een mogelijk vertrek uit het WEC niet, maar benadrukt wel dat de redenen die momenteel in de media worden genoemd niet kloppen. Daarin wordt gesproken over een volledige stopzetting van het merk Alpine.
"Nee, het merk wordt niet geschrapt", verklaarde de woordvoerster tegenover Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. Nog in de zomer van 2025 stelde toenmalig Renault-CEO Luca de Meo dat Alpine ongeveer twintig jaar nodig zou hebben om een echte concurrent van Porsche te worden, wat wees op een langetermijnstrategie voor het merk.
Het Hypercar-project van Alpine lijkt op losse schroeven te staan.
Foto door: James Moy Photography via Getty Images
Voordat hij in 2020 overstapte naar de Renault-groep, bouwde De Meo bij Volkswagen het merk Cupra op. Dat diende als blauwdruk om Alpine binnen Renault te positioneren als een winstgevend premiummerk. De Meo, een uitgesproken autosportliefhebber, is inmiddels als bestuursvoorzitter opgevolgd door François Provost. Die gold bij zijn aantreden als de rechterhand van De Meo, maar lijkt nu zijn eigen strategische accenten te leggen.
Vraagtekens om toekomst Viry-Châtillon
Dat is een van de redenen waarom een vertrek uit het WEC steeds waarschijnlijker lijkt. De woordvoerster bestempelde de berichten als "geruchten" – een in PR-kringen gebruikelijke formulering wanneer een ontwikkeling nog niet bevestigd kan worden, maar ook niet volledig wordt ontkend. Omdat Bruno Famin richting zijn pensioen gaat, bestaan er bovendien grote vraagtekens rond de toekomst van Renaults autosportafdeling in Viry-Châtillon.
Na het verlies van het F1-motorenproject werd de locatie omgedoopt tot "Hypertech", maar volgens berichten zou ook deze divisie uiteindelijk kunnen verdwijnen. Hoewel de Renault-groep met haar kernmerk nog altijd winstgevend is, meldde het concern in de eerste helft van 2025 een aanzienlijk operationeel verlies door een afschrijving van 9,5 miljard euro bij partner Nissan, dat het financieel moeilijk heeft.
Er zijn veel vraagtekens rondom de toekomst van de fabriek in Viry-Châtillon.
Foto door: James Moy Photography via Getty Images
Alpine is samen met partner Signatech sinds 2013 een vaste deelnemer in de langeafstandsracerij. Het merk reed acht jaar in de LMP2-klasse, voordat het in 2021 overstapte naar de Hypercar-klasse. Na twee seizoenen met een zogenoemd 'grandfathered' LMP1-chassis nam Alpine in 2023 een pauze, om in 2024 terug te keren met een low-drag-auto. Een mogelijke verrassingszege in Le Mans in 2024 werd echter voorkomen door motorproblemen en de invoering van een tweestaps Balance of Performance (BoP).
De Alpine A424 verloor sindsdien het voordeel waarvoor de auto oorspronkelijk was ontwikkeld en kreeg voor 2026 een nieuwe aerodynamische configuratie met meer downforce. Het aangepaste model werd onlangs getest in Portimão, waar 1.250 kilometer werd afgelegd.
