Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

Honda zou achter de schermen hard bezig zijn aan het afronden van een Hypercar-project voor het World Endurance Championship. Naar verluidt kan dan al een deelname in 2027 lonken.
Honda is al actief in de hoogste klasse van de langeafstandsracerij, zij het onder de naam van luxemerk Acura in het IMSA SportsCar Championship. Met de ARX-06 LMDh heeft Acura al enkele successen geboekt in het Amerikaanse kampioenschap, met onder meer zeges in de 24 uur van Daytona en de Petit Le Mans.
Sinds het debuut in 2023 is het altijd wel de vraag geweest of - en vooral wanneer - de Japanse fabrikant met dezelfde auto zou toetreden tot het WEC, zij het onder de Honda-naam. Volgens Dailysportscar zou dat niet lang meer hoeven duren, aangezien bronnen gemeld zouden hebben dat er in Japan gesproken wordt over het opzetten van een programma in Europa. Daarbij zou het groene licht van Honda al vrij snel gegeven kunnen worden.
Mocht dat het geval zijn, dan ligt het voor de hand dat Honda met dezelfde ARX-06 - maar dan met het Honda-logo - actief gaat zijn in de Hypercar-klasse. Het is dan vooral de vraag welk team het Honda-programma in WEC zal runnen, al zou die taak volgens hetzelfde medium aan Inter Europol Competition zijn. Het Poolse team is al jarenlang actief in de LMP2-klassen en wist in 2023 zelfs de 24 uur van Le Mans te winnen.
Volgens de geruchten zou het Honda Hypercar-project al snel van de grond kunnen komen: naar verluidt zou de ARX-06 dan al in 2027 in het WEC te zien kunnen zijn. Voor het WEC, dat sinds de introductie van de Hypercars al gouden tijden kent, zou dat nog een waardevolle toevoeging zijn. In 2027 maken namelijk ook Ford en McLaren hun debuut in de Hypercar-klasse terwijl Genesis - een luxemerk van Hyundai - dit jaar al in actie komt met de GMR-001.
