Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
WEC

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

Honda zou achter de schermen hard bezig zijn aan het afronden van een Hypercar-project voor het World Endurance Championship. Naar verluidt kan dan al een deelname in 2027 lonken.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou, Kaku Ohta

Foto door: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Honda is al actief in de hoogste klasse van de langeafstandsracerij, zij het onder de naam van luxemerk Acura in het IMSA SportsCar Championship. Met de ARX-06 LMDh heeft Acura al enkele successen geboekt in het Amerikaanse kampioenschap, met onder meer zeges in de 24 uur van Daytona en de Petit Le Mans. 

Sinds het debuut in 2023 is het altijd wel de vraag geweest of - en vooral wanneer - de Japanse fabrikant met dezelfde auto zou toetreden tot het WEC, zij het onder de Honda-naam. Volgens Dailysportscar zou dat niet lang meer hoeven duren, aangezien bronnen gemeld zouden hebben dat er in Japan gesproken wordt over het opzetten van een programma in Europa. Daarbij zou het groene licht van Honda al vrij snel gegeven kunnen worden. 

Mocht dat het geval zijn, dan ligt het voor de hand dat Honda met dezelfde ARX-06 - maar dan met het Honda-logo - actief gaat zijn in de Hypercar-klasse. Het is dan vooral de vraag welk team het Honda-programma in WEC zal runnen, al zou die taak volgens hetzelfde medium aan Inter Europol Competition zijn. Het Poolse team is al jarenlang actief in de LMP2-klassen en wist in 2023 zelfs de 24 uur van Le Mans te winnen. 

Volgens de geruchten zou het Honda Hypercar-project al snel van de grond kunnen komen: naar verluidt zou de ARX-06 dan al in 2027 in het WEC te zien kunnen zijn. Voor het WEC, dat sinds de introductie van de Hypercars al gouden tijden kent, zou dat nog een waardevolle toevoeging zijn. In 2027 maken namelijk ook Ford en McLaren hun debuut in de Hypercar-klasse terwijl Genesis - een luxemerk van Hyundai - dit jaar al in actie komt met de GMR-001.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel Kubica rijdt ook komend seizoen met AF Corse Ferrari in WEC

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Formule 1
Formule 1
Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"