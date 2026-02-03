Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
WEC

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Dankzij een nieuwe deal tussen Warner Bros. Discovery Sports Europe en het FIA World Endurance Championship blijven de langeafstandsraces van het WEC tot en met 2030 op Eurosport uitgezonden worden.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Start

Foto door: Nikolaz Godet

De laatste jaren was Eurosport voor de Europese autosportfan al de voornaamste manier om het WEC live te kunnen volgen op tv. De races worden regelmatig (deels) live uitgezonden op de twee tv-kanalen van Eurosport, al moet er soms ook geschakeld worden naar andere sporten. Dat betekent dat het WEC soms alleen live te volgen is via HBO Max/Discovery, waar een apart abonnement voor sportwedstrijden voor vereist is.

Door de nieuwe deal blijft het WEC in ieder geval tot en met 2030 op Eurosport te zien op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland via TNT Sports. "Het FIA World Endurance Championship blijft zich steeds verder ontwikkelen, met zowel het aantal bezoekers ter plaatse als het tv-publiek dat jaar na jaar groeit", zegt Frédéric Lequien, CEO van het WEC. 

"Warner Bros. Discovery is sinds de oprichting van het FIA WEC een loyale en enthousiaste partner van het kampioenschap en we zijn dan ook verheugd om onze langdurige samenwerking te verlengen. Met grote evenementen op vier continenten blijft de serie steeds grotere aantallen toeschouwers trekken, wat de groeiende wereldwijde belangstelling voor langeafstandsraces onderstreept. Deze nieuwe overeenkomst garandeert dat fans in deze belangrijke regio's nog vele jaren kunnen genieten van live, uitgebreide en spectaculaire verslaggeving van elke race", aldus Lequien.

Het WEC is ook de komende jaren bij Eurosport te zien.

Het WEC is ook de komende jaren bij Eurosport te zien.

Foto door: AG Photo - Daniele Paglino

Pierre Fillon, president van de Automobile Club de l'Ouest (ACO), voegt daaraan toe: "Uitzendingen van wereldklasse zijn de afgelopen jaren een belangrijke motor geweest achter de groeiende wereldwijde populariteit van zowel de 24 uur van Le Mans als het WEC. Ze brengen de intensiteit van de races en de menselijke verhalen erachter naar fans over de hele wereld."

"Warner Bros. Discovery heeft een centrale rol gespeeld in het onder de aandacht brengen van langeafstandsraces in Europa en Azië-Pacific en heeft zich bewezen als een consequent creatieve, samenwerkende en vooruitstrevende partner. Nu de 24 uur van Le Mans en het WEC blijven evolueren en nieuwe doelgroepen bereiken, kijken we ernaar uit om samen de lat nog hoger te leggen in de komende jaren."

Waar kijk je WEC in Nederland?

In Nederland is het WEC ook al jarenlang via Eurosport te volgen, waarbij soms delen van wedstrijden uitgezonden worden via het hoofdkanaal en soms via Eurosport 2 - dat niet bij alle providers in het basispakket zit. Wie alle races volledig live wil volgen, moet dan wijken naar HBO Max, waar een extra Sport-pakket vereist is. Deze kost 4,99 euro per maand bovenop het normale HBO Max-abonnement, dat vanaf 5,99 euro begint.

Een andere manier om WEC te volgen, is via FIAWEC TV - de streamingdienst van het kampioenschap zelf. De prijzen voor 2026 zijn nog niet bekend aangezien het platform flink onder handen genomen wordt, maar in 2025 kostte een season pass 49,99 euro. Dan zijn alle acht races van het kampioenschap live te volgen, net als de sessies in aanloop naar de races. Ook was het vorig jaar mogelijk om per race te betalen. Voor de 24 uur van Le Mans geldt vaak dat ook RTL 7 deze race uitzendt, naast Eurosport.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Formule 1
Formule 1
Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"