WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

De laatste jaren was Eurosport voor de Europese autosportfan al de voornaamste manier om het WEC live te kunnen volgen op tv. De races worden regelmatig (deels) live uitgezonden op de twee tv-kanalen van Eurosport, al moet er soms ook geschakeld worden naar andere sporten. Dat betekent dat het WEC soms alleen live te volgen is via HBO Max/Discovery, waar een apart abonnement voor sportwedstrijden voor vereist is.

Door de nieuwe deal blijft het WEC in ieder geval tot en met 2030 op Eurosport te zien op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland via TNT Sports. "Het FIA World Endurance Championship blijft zich steeds verder ontwikkelen, met zowel het aantal bezoekers ter plaatse als het tv-publiek dat jaar na jaar groeit", zegt Frédéric Lequien, CEO van het WEC.

"Warner Bros. Discovery is sinds de oprichting van het FIA WEC een loyale en enthousiaste partner van het kampioenschap en we zijn dan ook verheugd om onze langdurige samenwerking te verlengen. Met grote evenementen op vier continenten blijft de serie steeds grotere aantallen toeschouwers trekken, wat de groeiende wereldwijde belangstelling voor langeafstandsraces onderstreept. Deze nieuwe overeenkomst garandeert dat fans in deze belangrijke regio's nog vele jaren kunnen genieten van live, uitgebreide en spectaculaire verslaggeving van elke race", aldus Lequien.

Het WEC is ook de komende jaren bij Eurosport te zien. Foto door: AG Photo - Daniele Paglino

Pierre Fillon, president van de Automobile Club de l'Ouest (ACO), voegt daaraan toe: "Uitzendingen van wereldklasse zijn de afgelopen jaren een belangrijke motor geweest achter de groeiende wereldwijde populariteit van zowel de 24 uur van Le Mans als het WEC. Ze brengen de intensiteit van de races en de menselijke verhalen erachter naar fans over de hele wereld."

"Warner Bros. Discovery heeft een centrale rol gespeeld in het onder de aandacht brengen van langeafstandsraces in Europa en Azië-Pacific en heeft zich bewezen als een consequent creatieve, samenwerkende en vooruitstrevende partner. Nu de 24 uur van Le Mans en het WEC blijven evolueren en nieuwe doelgroepen bereiken, kijken we ernaar uit om samen de lat nog hoger te leggen in de komende jaren."

Waar kijk je WEC in Nederland?

In Nederland is het WEC ook al jarenlang via Eurosport te volgen, waarbij soms delen van wedstrijden uitgezonden worden via het hoofdkanaal en soms via Eurosport 2 - dat niet bij alle providers in het basispakket zit. Wie alle races volledig live wil volgen, moet dan wijken naar HBO Max, waar een extra Sport-pakket vereist is. Deze kost 4,99 euro per maand bovenop het normale HBO Max-abonnement, dat vanaf 5,99 euro begint.

Een andere manier om WEC te volgen, is via FIAWEC TV - de streamingdienst van het kampioenschap zelf. De prijzen voor 2026 zijn nog niet bekend aangezien het platform flink onder handen genomen wordt, maar in 2025 kostte een season pass 49,99 euro. Dan zijn alle acht races van het kampioenschap live te volgen, net als de sessies in aanloop naar de races. Ook was het vorig jaar mogelijk om per race te betalen. Voor de 24 uur van Le Mans geldt vaak dat ook RTL 7 deze race uitzendt, naast Eurosport.