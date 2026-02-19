Vier Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans
De 24 uur van Le Mans verwelkomt ook in 2026 weer 62 deelnemende teams. Op de voorlopige inschrijflijst staan vooralsnog vier Nederlanders: twee bij de Hypercars en twee in de LMGT3-klasse.
Het Circuit de la Sarthe heeft tijdens de 24 uur van Le Mans ruimte voor 62 deelnemende teams en dat aantal wordt ook in 2026 weer gehaald. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijflijst voor de Franse enduranceklassieker, die donderdagmiddag is gepubliceerd.
Op de lijst met deelnemende teams en coureurs staan achttien inschrijvingen voor de Hypercar-klasse. Dat zijn er drie minder dan in 2025, iets wat grotendeels te wijten is aan het vertrek van Porsche uit de topklasse van het WEC. Ook Action Express Racing is voor het eerst sinds 2023 absent. Daar staat de komst van Genesis Magma Racing tegenover. Het Koreaanse merk debuteert dit jaar met een eigen Hypercar.
Wel staan er iets meer LMP2-bolides aan de start van de 24 uur van Le Mans dan vorig jaar. Dit jaar doen er negentien teams mee in deze klasse, die geen onderdeel meer is van het WEC. Ook het aantal LMGT3-auto's is iets gegroeid ten opzichte van vorig jaar. In 2025 waren het er nog 24, dit jaar is dat er eentje meer.
Minimaal vier Nederlanders in Le Mans
Vooralsnog staan er vier Nederlanders op de lijst met deelnemers. Twee daarvan komen uit in de hoogste klasse en gaan een gooi doen naar de algemene eindzege: Nyck de Vries stapt in de #7 Toyota TR010 Hybrid, die hij deelt met Mike Conway en Kamui Kobayashi, en Robin Frijns is van de partij in de #20 BMW M Hybrid V8 van Team WRT. De Limburger heeft René Rast en Sheldon van der Linde als teamgenoten.
Na twee jaar in de LMP2's is Nicky Catsburg in 2026 weer als LMGT3-coureur in Le Mans te zien.
Ook in de LMGT3-klasse staan vooralsnog twee Nederlanders op de lijst. Nicky Catsburg is van de partij namens TF Sport, waar hij een Corvette deelt met Ben Keating en Jonny Edgar. De andere Nederlander in deze klasse is Lin Hodenius, die uitkomt voor Iron Lynx en een Mercedes deelt met Johannes Zelger en Matteo Cressoni.
Hoewel alle deelnemende teams bekend zijn, hebben nog niet alle teams bekendgemaakt welke coureurs worden ingezet. Het is dus mogelijk dat er nog meer Nederlanders opduiken tijdens de 24 uur van Le Mans. Zo staat Duqueine Team wel op de inschrijflijst bij de LMP2's, maar ontbreekt Richard Verschoor nog - ondanks dat hij in de ELMS wel voor het team uitkomt. Hetzelfde geldt voor Job van Uitert bij IDEC Sport.
De 24 uur van Le Mans wordt verreden op 13 en 14 juni 2026.
Voorlopige inschrijflijst 24 uur van Le Mans 2026
|No.
|Team
|Auto
|Coureurs
|
HYPERCAR - 18 auto's
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Harry Tincknell
Tom Gamble
Ross Gunn
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Alex Riberas
Marco Sorensen
Roman De Angelis
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Alex Lynn
Will Stevens
Norman Nato
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Andre Lotterer
Pipo Derani
Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Robin Frijns
Rene Rast
Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Antonio Felix da Costa
Charles Milesi
Ferdinand Habsburg
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Frederic Makowiecki
Jules Gounon
Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Sebastien Bourdais
Earl Bamber
Jack Aitken
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Nicklas Nielsen
Miguel Molina
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Yifei Ye
Robert Kubica
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Stoffel Vandoorne
Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Malthe Jakobsen
Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Jordan Taylor
Filipe Albuquerque
|
LMP2 - 19 auto's
Dikgedrukt is een Pro/Am-deelnemer
|3
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
Alexander Mattschull
TBA
TBA
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz
Alexander Quinn
TBA
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jonas Ried
TBA
TBA
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Tobias Lutke
Mathias Beche
TBA
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh
Gregoire Saucy
Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Edward Pearson
TBA
TBA
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Michael Jensen
Enzo Trulli
TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen
Vladislav Lomko
Pietro Fittipaldi
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
TBA
TBA
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset
TBA
TBA
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
TBA
TBA
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Smiechowski
Tom Dillmann
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Stefan Aust
TBA
TBA
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad
Romain Dumas
TBA
|95
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|
PJ Hyett
Louis Deletraz
Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Francois Perrodo
Matthieu Vaxiviere
TBA
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Daniel Schneider
Ben Hanley
Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Bijoy Garg
TBA
TBA
|
LMGT3 - 25 auto's
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhofer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Orey Fidani
Lars Kern
Matthew Bell
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Francois Heriau
Simon Mann
Alessio Rovera
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
TBA
TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Ian James
TBA
TBA
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Darren Leung
Sean Gelael
Augusto Farfus
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Ben Keating
Jonny Edgar
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Salih Yoluc
Peter Dempsey
Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Takeshi Kimura
Daniel Serra
TBA
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Finn Gehrsitz
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Sebastien Baud
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Martin Berry
Rui Andrade
Maxime Martin
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Ben Tuck
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Tom Van Rompuy
Hadrien David
Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
Matteo Cressoni
Lin Hodenius
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
Clemens Schmid
Jose María Lopez
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Stefano Gattuso
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
James Cottingham
Timur Boguslavskiy
Ayhancan Guven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin
Riccardo Pera
Richard Lietz
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Custodio Toledo
Lilou Wadoux
Riccardo Agostini
