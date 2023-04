Hypercar Isotta Fraschini klaar voor shakedown op Vallelunga

De Hypercar van Isotta, de Tipo 6 LMH Competizione, zal haar eerste meters maken op het circuit van Vallelunga, nabij Rome. Dat zal gebeuren op 11 en 12 april. Maurizio Mediani, testcoureur binnen de Michelotto Engineering-organisatie dat het ontwerp en ontwikkeling van de Tipo 6 heeft geleid, krijgt de eer om achter het stuur te kruipen. De 54-jarige Italiaan, die in 2016 in de BR01 LMP2 van SMP Racing reed, was al betrokken bij het simulatorprogramma van de Isotta LMH.

Isotta-motorsportbaas Claudio Berro laat in gesprek met Motorsport.com weten dat 'alles volgens plan' verloopt voor het LMH-project. "Na de twee weken op de dyno en de tijd in de windtunnel zijn we er klaar voor om de baan op te gaan. Maurizio zal achter het stuur kruipen omdat het belangrijk is dat we iemand in de auto hebben die al gewerkt heeft met de ingenieurs en technici. We zullen alles calibreren en dan waarschijnlijk terug naar de dyno en windtunnel voor de laatste controles. Dan kunnen we beginnen aan ons testprogramma."

Later deze maand moeten de aerodynamica en topsnelheid van de Isotta Tipo 6 getest worden. "Dan kunnen we in mei twee of drie tests verwachten", voegt Berro toe. Wie er dan voor de test in de auto mag stappen, is nog niet bekend. Ook weet de in 1900 opgerichte Italiaanse autofabrikant nog niet wie er gaan racen in het World Endurance Championship. Isotta hoopt daar later dit jaar al aan deel te nemen.

Onlangs bracht enkelvoudig Formule 1 Grand Prix-winnaar Pastor Maldonado een bezoek aan het hoofdkwartier van Isotta in Milaan. Dat wakkerde geruchten aan dat de Venezolaan geïnteresseerd zou zijn in een deelname aan het LMH-project, maar Berro ontkent dat de voormalig Williams- en Lotus-coureur een van de coureurs zal zijn. "Hij kwam uit nieuwsgierigheid langs", legt Berro uit. "Hij is niet van plan om met deze auto te racen en dat is ook niet ons plan. Maar misschien in de toekomst een test, waarom ook niet?"

Voorlopig ligt Isotta op koers om haar doelen te halen, waardoor het op tijd gereed moet zijn voor de 6 uur van Monza op 9 juli, laat Berro weten. Dat gebeurt dan in samenwerking met het Britse Vector Sport. De Tipo 6 heeft de belangrijke crashtest doorstaan en werkt samen met regelgevers FIA en Automobilie Club de l'Ouest aan het homologatieproces. Mocht Isotta later dit jaar deelnemen aan het WEC, dan is dat op bijzondere basis. Het team kan dan namelijk geen punten scoren omdat het eerder werd afgewezen voor een deelname aan het volledige seizoen.