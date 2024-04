Mick Schumacher: Geen zorgen, Alpine krijgt banden onder controle

Het Alpine WEC-team is niet heel best aan het seizoen begonnen. De Franse renstal heeft vooral problemen met het vinden van grip met de Michelin-banden, waardoor de twee A424's op Imola alleen de Hypercar van Isotta Fraschini achter zich wisten te houden. Een teleurstellende prestatie voor Alpine. Mick Schumacher vertelt over de problemen met het rubber. "De auto is veel zwaarder. Daardoor lijkt het er het ene moment op dat we veel grip hebben en het volgende moment glijdt de auto weg", aldus de Duitser. "We hebben nu een idee hoe hard we kunnen pushen en wanneer we wegglijden."

Daarnaast heeft Alpine op een ander gebied een stap gezet in het begrijpen van de banden. "We weten tijdens de tweede race dit seizoen al hoe we na een paar ronden de banden aan de praat krijgen. We doen dat niet sneller dan de anderen, maar we komen langzamerhand in een betere positie terecht", aldus de voormalig Formule 1-coureur. "Elk weekend en elke test worden we beter. We leren elke keer weer wat bij. Ik maak me er geen zorgen om of we dit gaan oplossen of niet. Ik weet zeker dat we een keer op het punt komen dat we met de auto kunnen doen wat we willen."

Chatin: Balans vinden moeilijk

Alpine-teamgenoot Paul-Loup Chatin erkent dat het lastig is om met de A424 hoge ogen te gooien door de banden. "Als je pusht, dan ben je de held. Als je te veel pusht en voor die extra tiende van een seconde gaat, dan ben je de schlemiel. Het is nu heel belangrijk om dat te voorkomen", aldus de Fransman. "We zien dat er aardig wat teams op gelijke hoogte met ons staan en dat er veel teams beter zijn. Er valt dus nog veel te winnen. Het leven van een coureur is niet altijd makkelijk."