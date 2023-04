Isotta Fraschini kent probleemloze shakedown met Le Mans Hypercar

Isotta Fraschini stuurde haar Le Mans Hypercar dinsdag 11 april voor het eerst de baan op en komt ook op woensdag in actie op het circuit van Vallelunga, nabij Rome. Deze test met de Tipo 6 LMH Competizione is een geslaagd succes geweest volgens Isotta-motorsportbaas Claudio Berro.

"We hadden geen noemenswaardige problemen, het was een normale eerste test voor een nieuwe auto", zegt Berro in gesprek met Motorsport.com. "We hadden wat lange pauzes om te kijken naar de elektronica en om verschillende oplossingen te testen. Maar alles werkte goed, dus dat is zeer bemoedigend voor een volledig nieuw project."

Berro onthult dat de eerste testmeters van de Tipo 6 LMH Competizione, bestuurd door de 54-jarige Maurizio Mediani die betrokken was bij het testprogramma van de Isotta LMH, gebeurden in een configuratie waarbij het hybridesysteem niet gebruikt werd. "Het was belangrijk om de [interne verbrandings]motor en de versnellingsbak te testen", legt Berro uit. "Maar alles werkte naar behoren en aan het einde van de dag begonnen we te rijden met het hybridesysteem. Daar zullen we mee doorgaan."

Volgens Berro heeft Mediani in totaal meer dan dertig ronden afgelegd op de eerste testdag op het 4,085 kilometer lange Vallelunga. De test met de Isotta, die wordt aangedreven door een 3-liter V6 van HWA, zal woensdag hervat worden. De auto zal dan verder worden getest op de AVL Racetech-dyno met vierwielaandrijving en zal waarschijnlijk tests op rechte stukken ondergaan om de aerodynamica verder te valideren.

In mei staat er een uitgebreid testprogramma op de planning voor Isotta, dat samenwerkt met partnerteam Vector Sport. De twee partijen hopen op 6 juli op Monza het officiële debuut te maken in het World Endurance Championship. Het Italiaanse merk moet dan wel toestemming krijgen van de FIA en WEC-promotor Automobile Club de l'Ouest om deel te nemen, wat dan gebeurt op een race-voor-race basis. Isotta Fraschini is van plan om zich na Monza nog enkele keren in te schrijven om zo belangrijke informatie op te doen. Het team is namelijk uiteindelijk van plan om in 2024 fulltime op de WEC-grid te staan. Tot die tijd zal het team niet om de punten kunnen meestrijden.

De Isotta Fraschini Type 6 Competizione in actie tijdens de test op Vallelunga. Foto: Isotta Fraschini