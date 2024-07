Proton wil tweede Porsche LMDh in WEC en IMSA inzetten

De afgelopen seizoenen was Proton Competition met één Porsche 963 LMDh actief in het IMSA en het WEC actief. Als het aan teambaas Christian Ried ligt, dan komt daar volgend jaar een extra auto bij. De Duitser vertelt dat er zelfs concrete plannen op tafel liggen om een extra auto aan het arsenaal toe te voegen. "Het is altijd beter om twee auto's te hebben", vertelt hij aan onder andere Motorsport.com. "Het zou voor ons een logische stap zijn, maar daar hebben we eerst sponsoren voor nodig." Volgens Ried wordt een beslissing over een eventuele toevoeging van een auto binnen de komende weken bekendgemaakt.

De timing van het nieuws van Proton komt niet uit de lucht vallen. Porsche heeft namelijk de tijdelijke stop op het bouwen van 963's voor klanten opgeheven, plus het is een publiek geheim dat klantenteam Jota aan het einde van het seizoen overstapt naar Cadillac. Porsche-topman Urs Kuratle onthult dat er gesprekken met meerdere teams gevoerd worden over het leveren van klantenauto's. "De chassis' en onderdelen zijn aanwezig", vertelt de Duitser. "Als er meer vraag komt, dan zullen we meer produceren."

Kuratle is er in ieder geval duidelijk over dat er een klantenteam moet komen. "We hebben op het gebied van betrouwbaarheid grote stappen gezet. Dat is mede dankzij de vele kilometers die de klantenteams hebben gemaakt", verklaart de 55-jarige ingenieur. Of Proton ook de grootste kanshebber voor een extra klantenauto is, dat wil Kuratle niet zeggen: "Er zijn verschillende scenario's mogelijk."

Is er wel ruimte op de grid?

Een groot vraagtekens achter de ambities is of er wel plek is voor een extra Porsche. In het WEC komen volgend jaar twee Aston Martin Valkyries en ook Cadillac en Lamborghini vaardigen een extra bolide af. Deze teams gaan met twee auto's aan de slag, omdat dat volgens de WEC-regels moet. Het enige team dat nog niet bekend heeft gemaakt of ze daadwerkelijk aan die regels kunnen en willen voldoen, is Isotta Fraschini. Als het Italiaanse merk blijft en met twee Tipo 6 Competiziones aan de start kan staan, dan is er geen plek meer voor een extra 963 LMDh.

In het IMSA zijn de kansen groter voor Proton. De organisatie staat namelijk te springen voor een extra auto in het GTP-kampioenschap. Kampioenschapsdirecteur John Doonan vertelde deze maand nog dat hij hoopt dat meerdere merken klantenteams zouden willen ondersteunen.