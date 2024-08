Isotta Fraschini mist restant WEC-seizoen, Hypercar-project op losse schroeven

Eerder dit jaar debuteerde Isotta Fraschini in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship met de Tipo 6. Het Italiaanse merk vertrouwde het runnen van de bolide toe aan Team Duqueine, dat deze eer overnam van oorspronkelijke samenwerkingspartner Vector Sport. De relatie tussen Isotta Fraschini en Duqueine is de afgelopen maanden echter verslechterd. Het niet uitvoeren van diverse tests, die wel in de overeenkomsten waren opgenomen, bleek de druppel. Hoewel de Tipo 6 al op weg is naar het Circuit of the Americas, waar op 1 september wordt geracet door het WEC, heeft Isotta Fraschini besloten om de samenwerking met Duqueine op te zeggen.

Het management van de fabrikant heeft die keuze gemaakt om zich te kunnen focussen op het herstructureren van het sportieve programma en het uitbreiden van initiatieven voor straat- en circuitauto's, zo staat in de officiële verklaring. "We zijn heel trots op de resultaten die we in ons debuutseizoen hebben behaald. Het was een eer en een ongelofelijke ervaring om in het WEC te racen, met de 24 uur van Le Mans als hoogtepunt", zegt Miguel Valldecabres, CEO en autosportdirecteur van Isotta Fraschini. "Dit is een heel moeilijk besluit, maar het stelt ons in staat om verder te bouwen op de opgedane ervaringen, de promotie van het merk te bevorderen en onze producten in de race- en hypercarmarkten te ontwikkelen."

"Als nieuwe fabrikant met grote ambities is niet verdergaan in het WEC in 2024 een strategische verplichting om onze bronnen te behouden en de continuïteit van het project te waarborgen", vervolgt Valldecabres. "Ondanks deze moeilijke tegenslag zijn we erg benieuwd naar wat de toekomst brengt. Onze reis als prestatiegericht merk blijft doorgaan en we kijken ernaar uit om nieuwe pieken te bereiken."

Mogelijk terugkeer in 2025?

Hoewel het WEC-seizoen 2024 dus vroegtijdig beëindigd wordt door Isotta Fraschini, hoopt het merk in 2025 wel weer op de grid te staan. Het is echter de vraag in hoeverre dat gaat lukken. Zo schrijven de reglementen volgend jaar voor dat iedere fabrikant in ieder geval twee bolides moet inzetten, iets wat Isotta Fraschini dit jaar niet deed. Ook moet men dus op zoek naar een nieuw team dat de Tipo 6 wil inzetten. De rest van dit jaar bestaat de Hypercar-klasse in het WEC in ieder geval uit achttien auto's. "Isotta Fraschini is de sponsoren, coureurs, partners en fans dankbaar voor de onophoudelijke steun tijdens ons debuutseizoen", vervolgt de verklaring. "Het bedrijf wil het WEC en de Automobile Club de l'Ouest ook bedanken voor hun steun. We hopen in de nabije toekomst weer terug te keren."

Het eerste seizoen van Isotta Fraschini in het WEC verliep ronduit rommelig. In de aanloop naar de seizoensstart werd Alejandro García uit de auto gezet wegens het niet nakomen van de afgesproken verplichtingen. Drie weken voor de seizoensopener in Qatar werd Carl Wattana Bennett bevestigd als zijn vervanger en de nieuwe teamgenoot van Jean-Karl Vernay en Antonio Serravalle. In Lusail viel Isotta Fraschini uit, om daarna in Imola en Spa-Francorchamps respectievelijk zeventiende en vijftiende te worden. Het beste resultaat werd behaald in de 24 uur van Le Mans, waarin men zonder technische problemen als veertiende over de finish kwam. In de voorlopig laatste race in São Paulo viel Isotta uit met een falende motor.