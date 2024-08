Jota definitief verder als WEC-fabrieksteam Cadillac vanaf 2025

Momenteel is Jota met twee Porsche 963 LMDh's actief in de hoogste klasse van het World Endurance Championship. Eind dit jaar komt die samenwerking ten einde, want de Britse renstal wordt dan het fabrieksteam van Cadillac in de Hypercar-klasse. Jota neemt die rol over van Chip Ganassi Racing, dat deze rol sinds begin 2023 vervult. Het Amerikaanse team deed dat tot dusver altijd met één auto, maar Jota gaat twee Cadillac V-Series.R's inzetten. Die verplicht heeft men overigens ook, vanaf 2025 moeten fabrieksteams namelijk twee auto's inzetten in de Hypercar-klasse van het WEC.

"We zijn zeer verheugd om Jota volgend jaar te verwelkomen. We hebben samen decennia aan race-expertise en daarmee willen we succes blijven boeken op de baan", zegt John Roth, vice-president van Cadillac, over de samenwerking met Jota. De formatie heeft in de afgelopen decennia tien keer het podium gehaald in de LMP2-klasse van de 24 uur van Le Mans. Vanaf 2025 wordt Jota dus een fabrieksteam, waarmee volgens oprichter Sam Hignett een nieuw doel wordt bereikt. "We zijn vereerd en bevoorrecht dat wij het vertrouwen krijgen om vanaf 2025 Cadillacs in te zetten", zegt hij. "Het aantal fabrikanten waarmee je in sportscars wil racen is op één hand te tellen en Cadillac en GM horen bij dat gezelschap. Samen met Porsche en Ferrari zijn ze een van de namen die synoniem staan aan enduranceracen."

Momenteel racen Callum Ilott, Will Stevens, Norman Nato, Jenson Button, Phil Hanson en Oliver Rasmussen namens Jota in het WEC, maar het is nog niet duidelijk of zij er volgend jaar ook bij zijn als het team met Cadillacs racet. Hignett heeft al aangegeven dat pas na de seizoensfinale in Bahrein in november naar buiten wordt gebracht wie volgend jaar plaatsnemen in de V-Series.R's. Waarschijnlijk wordt dat een combinatie van huidige Jota- en Cadillac-coureurs. "Dat is een aardige inschatting en waarschijnlijk gaat het zo lopen, maar mogelijk zijn er ook wat nieuwkomers", aldus Hignett, die daarmee aangeeft dat Ganassi Cadillac-coureurs Earl Bamber en Alex Lynn ook in beeld zijn.

Ganassi racet op dit moment niet alleen met een LMDh-bolide van Cadillac in het WEC, maar ook in IMSA. Ook in die klasse houdt de samenwerking op te bestaan. Het is nog niet bekend welke formatie het nieuwe fabrieksteam van Cadillac wordt in het Amerikaanse kampioenschap, een bevestiging van de plannen aldaar komt in een later stadium pas.