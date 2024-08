De afgelopen maanden was voormalig Formule 1- en WEC-teambaas Colin Kolles met zijn bedrijf PMC GmbH in een juridisch gevecht verwikkeld met Sanderson International Marketing over het gebruik van de naam Vanwall in de Europese Unie. Sanderson had sinds 2012 de rechten voor de naam overgenomen van Dana Corporation en is van mening dat zij de enige partij zijn die Vanwall mag gebruiken. PMC en Kolles zijn echter van mening dat Sanderson sinds de overname van de rechten te weinig gebruik heeft gemaakt van de naam, waardoor volgens Europees recht een ander bedrijf de naam ook mag voeren. In Australië was Sanderson het alleenrecht al kwijt, nu is dat ook in de EU het geval.

Het is opmerkelijk dat dit nu gebeurt, want in eerste aanleg verloor Kolles de zaak. Volgens de uitspraak mocht Sanderson als enige de naam Vanwall gebruiken in de autosport, waardoor Kolles zijn WEC-team niet meer die naam mocht geven. Verschillende media concludeerden destijds dat daardoor de WEC-droom van Kolles dood en begraven zou zijn, maar dat was buiten het hoger beroep gerekend. De 56-jarige heeft nu de zaak gewonnen en mag dus Vanwall weer gebruiken, al heeft Sanderson nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan.

Door het winnen van de zaak zijn ook de kansen voor een terugkeer in het WEC iets toegenomen, al lijken de FIA en de ACO niet snel van plan om het team van Kolles binnen afzienbare tijd weer toe te laten. Dit seizoen werd Vanwall niet toegelaten, onder andere vanwege het dispuut omtrent het naamgebruik. Het WEC kampt al met ruimtegebrek en de toevoeging van Vanwall zou nog meer problemen opleveren. Kolles verklaarde begin dit jaar de hoop op een terugkeer nog niet op te geven en wil met een compleet vernieuwde Vanwall Vandervell 680 aan de start staan. De auto krijgt ook een andere motor. Er wordt afscheid genomen van de Gibson en er komt een Pipo-turbo krachtbron in.

Vanwall was in de jaren vijftig een Formule 1-team waar onder anderen Stirling Moss en Mike Hawthorn voor reden. In 1958 won de Britse stal het eerste WK voor constructeurs.