Alpine laat waterstofprototype in Spa eerste meters maken

Alpine is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van een auto op waterstof. De Alpenglow Hy4 is gebaseerd op een prototype die het merk presenteerde tijdens de Paris Motor Show in 2022. Het heeft een 2.0 liter viercilinder met turbo aan boord als krachtbron, die volledig draait op waterstof. Voor nu is de brandstof in gasvorm in drie tanks opgeslagen, Alpine hoopt op korte termijn ervoor te zorgen dat alle waterstof in vloeibare vorm in een tank kan. Dat zou vooral tijd besparen bij het tanken van de bolides. Op Spa zal de auto voor het eerst een demonstratieronde afleggen, om dat komende maand tijdens de 24 uur van Le Mans eveneens te doen. Het doel is om later dit jaar een V6-versie te presenteren.

Het laat zien dat Alpine al druk bezig is met het ontwerpen van een waterstof-auto waarmee ze vanaf 2027 in de 24 uur van Le Mans voor de winst willen gaan. De organisatie van de wereldberoemde endurancerace wil in dat jaar een complete klasse oprichten gericht op auto's op waterstof. Voor de Renault Group - de eigenaar van Alpine - zijn de technische ontwikkelingen met de Alpenglow ook van belang. Het bedrijf kan de opgedane kennis inzetten bij de ontwikkeling van CO2-neutrale straatauto's.

"Als onderdeel van onze actieve deelname aan het verminderen van de uitstoot binnen de autosport, geloven wij dat waterstofkrachtbronnen een extreem veelbelovende oplossing is", vertelt vice-president Bruno Famin van Alpine. "We weten dat waterstofmotoren in de volgende generatie van endurance-auto's - en ook voor Formule 1 - een significante bijdrage gaan leveren aan de vermindering van uitstoot, zeker wanneer we het in vloeibare vorm kunnen opslaan. De Alpenglow laat dit zien. Het is een rijdend laboratorium voor de ontwikkelingen van de motoren voor de toekomst."

Chassis van bekende partner

Het chassis van de Alpenglow is gebouwd door Ligier, die als basis de LMP3-bolides van hun merk gebruikt heeft. Volgens Alpine zijn de prestaties van de waterstofauto nu al overeenkomstig met die van de A424 waarmee in het WEC gereden wordt. De topsnelheid ligt met 270 kilometer per uur wel iets onder de top van de Hypercar, maar daar komt volgens Alpine binnen afzienbare tijd verandering in.