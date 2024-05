Fuoco bezorgt Ferrari pole voor WEC 6 uur van Spa, Frijns en BMW tiende

Drie weken geleden zette Antonio Fuoco de AF Corse Ferrari 499P met startnummer 50 al op pole-position voor de 6 uur van Imola. Dat kunststukje heeft de Italiaan vrijdag herhaald in de kwalificatie voor de 6 uur van Spa, de derde ronde van het huidige WEC-seizoen. Nadat de Italiaan in de reguliere kwalificatie met 2.02.462 al de snelste tijd op de klokken had gezet, noteerde hij in de hyperpole 2.02.600 om met pole-position aan de haal te gaan. Fuoco was daarmee een halve seconde sneller dan Matt Campbell, die met de #5 Penske Motorsport Porsche 963 ook een plek op de eerste startrij veiligstelde.

Alex Lynn zorgde ervoor dat er drie verschillende merken in de top-drie eindigden door in de #2 Cadillac V-Series.R de derde tijd te rijden op slechts 0.008 seconde van nummer twee Campbell. Daarachter volgde een trio Porsches, aangevoerd door Julien Andlauer in de Proton-bolide met startnummer 99. Callum Ilott stuurde de #12 Jota Porsche naar de vijfde startpositie, gevolgd door Kévin Estre in de tweede fabrieksbolide met startnummer 6. De beste Toyota was de bolide met startnummer 8, die in handen van Brendon Hartley tot de zevende tijd kwam. De #35 Alpine belandde dankzij Charles Milesi op de achtste stek, terwijl de #83 AF Corse Ferrari van Robert Kubica en de #20 WRT BMW van Robin Frijns de top-tien completeerden. Kamui Kobayashi, de teamgenoot van Nyck de Vries in de #7 Toyota GR010, kwam niet verder dan de vijftiende tijd en ontbrak daardoor in de hyperpole.

Uitslag hyperpole WEC 6 uur van Spa - Hypercars

Bovy pakt voor eigen publiek pole met Iron Dames

In de LMGT3-klasse werd de kwalificatie op Spa-Francorchamps gedomineerd door Iron Dames. Thuisrijdster Sarah Bovy klokte in de reguliere kwalificatie met afstand de snelste tijd, om de #85 Iron Dames Lamborghini in de hyperpole naar pole-position te rijden. De Belgische was ruim drie tienden sneller dan Joshua Caygill in de #95 United Autosports McLaren. Ahmad Al Harthy, die zijn #46 WRT BMW deelt met Valentino Rossi, noteerde op bijna vier tienden achterstand de derde tijd. Hij bleef daarmee Yasser Shahin, de teamgenoot van Morris Schuring in de #91 Manthey EMA Porsche, nipt voor. De enige Nederlander in de LMGT3-klasse start zaterdag vanaf de vierde positie.

Uitslag hyperpole WEC 6 uur van Spa - LMGT3