BoP voor 6 uur van Spa bekend: Ferrari het hardst getroffen

Voor de 6 uur van Spa-Francorchamps moet de Ferrari 499P het met 12 kilogram boven het minimumgewicht doen. Bovendien is het maximumvermogen verlaagd met 4 kW. Deze ingreep volgt na de sterke prestatie van Ferrari op Imola, waar het in de kwalificatie de top-drie posities opeiste. In de race vielen zij echter buiten het podium door de regen en strategische fouten. Het minimumgewicht van de Ferrari bedraagt op Spa 1.060 kilogram, het maximumvermogen is vastgesteld op 506 kW (678 pk).

Peugeot, Porsche en Toyota worden minder hard geraakt. Het minimumgewicht van de GR010 Hybrid, 9X8 2024 en 963 neemt met 4 kilogram toe. Toyota en Porsche leveren 1 kW aan vermogen in, Peugeot het dubbele. Uiteindelijk zijn alle Hypercars in Spa zwaarder dan op Imola, met uitzondering van de Cadillac V-Series.R: die blijft op het minimumgewicht van 1.030 kilogram staan en verliest 1 kW aan maximumvermogen. De BMW M Hybrid V8 en Alpine A424 wegen nu 3 kilogram zwaarder terwijl ook de Isotta Frachini is geraakt met 2 extra kilo's, al blijft deze wel op het maximumvermogen van 520 kW (697 pk) zitten. De Lamborghini SC63 is één kilo zwaarder en levert 2 kW in, BMW en Alpine 1 kW.

Zoals gebruikelijk gingen de wijzigingen van de FIA en Automobile Club de l'Ouest niet gepaard met uitleg over deze ingrepen. De verschuivingen in gewicht en vermogen weerspiegelt wel de verschillende baankarakteristieken van Imola en Spa. Het is onduidelijk of er voor Spa een zogenaamde platformaanpassing - de balans tussen LMH- en LMDh-machines - heeft plaatsgevonden. De nieuwe BoP-methodologie die is geïntroduceerd bevat de bepaling om over de hele linie aanpassingen te doen wanneer het verschil tussen de snelste LMH en LMDh boven een bepaald percentage komt. Later dit seizoen moet er nog een tabel komen voor de 'power gain', een middel om de accelaratie en topsnelheden van de Hypercars gelijk te trekken. Op Spa is deze in ieder geval nog niet van kracht.

Minder paarden voor de Mustang

Ook in de LMGT3-klasse zijn er wijzigingen doorgevoerd aan de BoP. De Aston Martin Vantage GT3 heeft er maar liefst 21 kilogram bijgekregen voor de race in de Ardennen. Deze ingreep volgt na een mindering van 12 kilo op Imola. Daardoor zal de auto maar liefst 9 kilo zwaarder zijn dan bij de openingsrace in Qatar het geval was. De Ford Mustang krijgt juist een flinke vermindering van 11 kilo ten opzichte van de 6 uur van Imola. Wel gaat dat gepaard met een lichte mindering in maximumvermogen.

De eerste vrije training voor de 6 uur van Spa-Francorchamps begint donderdag om 11.30 uur. De race zelf zal zaterdag 11 mei om 13.00 uur van start gaan.