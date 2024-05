Ferrari verliest pole WEC 6 uur van Spa door te laag gewicht

Met dank aan Antonio Fuoco pakte de Ferrari 499P met startnummer 50 de pole-position voor de 6 uur van Spa, de derde ronde van het World Endurance Championship. Het was de tweede pole op rij voor de formatie, want drie weken geleden stond dezelfde auto ook op pole in Imola. Op Spa-Francorchamps mogen Fuoco en teamgenoten Miguel Molina en Nicklas Nielsen echter niet vanaf de eerste plek aan de race beginnen. Na de kwalificatie bleek de bolide onder het minimumgewicht te zitten, waardoor de #50 AF Corse Ferrari werd gediskwalificeerd en achteraan het Hypercar-veld moet aansluiten.

"Na het bekijken van het rapport van de technisch gedelegeerde constateerden de stewards dat het minimale gewicht van de auto niet voldeed aan de relevante reglementen", meldden de stewards. "Daarom is besloten om auto 50 uit de uitslag van de kwalificatie en hyperpole te halen en alle rondetijden in beide sessies te schrappen." Ferrari liet vervolgens in een verklaring weten dat het gewicht van de bolide met startnummer 50 ongeveer één kilogram onder het minimumgewicht zat. Als reden daarvoor werd aangevoerd dat er een nieuw component aan de achterkant van de auto werd gemonteerd naar aanleiding van een botsing met een andere auto tijdens de derde vrije training.

Door de diskwalificatie van de #50 AF Corse Ferrari erft de #5 Penske Motorsport Porsche 963 van Matt Campbell, Michael Christensen en Fred Makowiecki de pole-position, terwijl Earl Bamber en Alex Lynn in de #2 Cadillac V-Series.R opschuiven naar een plekje op de eerste rij. De #20 WRT BMW M Hybrid V8 van onder meer Robin Frijns schuift op naar de negende startplek, Nyck de Vries in de #7 Toyota GR010 Hybrid krijgt door de diskwalificatie van Ferrari de veertiende startpositie in handen.

Ook nummer twee in LMGT3 gediskwalificeerd

Ook in de LMGT3-klasse is de uitslag op de schop gegaan door een diskwalificatie. De #95 United Autosports McLaren 720S van Josh Caygill, Nico Pino en Marino Sato is ook uit de uitslag gehaald wegens het niet voldoen aan het minimumgewicht, waardoor de nummer twee van de hyperpole alsnog achteraan de grid moet aansluiten. De #46 WRT BMW M4 van Ahmad Al Harthy, Maxime Martin en Valentino Rossi erft daardoor een plek op de eerste startrij. Morris Schuring en teamgenoten Yasser Shahin en Richard Lietz in de #91 Manthey EMA Porsche 911 mogen door de diskwalificatie als derde aan de race beginnen.