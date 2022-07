De 28-jarige Kvyat neemt deel aan de drie road course-evenementen die dit jaar nog op de NASCAR-kalender staan: aanstaande zondag op de Indianapolis Motor Speedway Road Course, op 21 augustus op Watkins Glen (N.Y.) International en op 9 oktober op de Charlotte Roval. De voormalig Red Bull-coureur heeft de handen ineengeslagen met Team Hezeberg, een samenwerking tussen racelegende Toine Hezemans en de Nederlandse ondernemer Ernst Berg. Het team zet dit jaar al een bolide in voor Loris Hezemans en daar komt nu een tweede auto bij voor Kvyat.

“Ik ben erg blij mijn NASCAR Cup Series-debuut te kunnen maken. Ik ben altijd enthousiast geweest over deze raceklasse, de topvorm van de racerij in de Verenigde Staten”, aldus Kvyat. “NASCAR heeft me altijd geïntrigeerd, het is een pure vorm van racesport. Ik kijk ernaar uit om in deze tak van sport succesvol te worden en ik hoop in de toekomst mee te kunnen doen om zeges en titels.”

Op Watkins Glen is Kvyat niet de enige rijder met Formule 1-ervaring die aan de start staat. Hij komt daar voormalig wereldkampioen Kimi Raikkonen tegen, die in een Chevrolet Camaro ZL1 van Trackhouse Racing in actie komt. Eerder dit jaar kwam Jacques Villeneuve met Team Hezeberg al in actie in de Daytona 500.