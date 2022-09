Johnson stopt met fulltime racen, sluit eenmalige races niet uit

De afgelopen twee seizoenen reed Jimmie Johnson voor Chip Ganassi Racing in IndyCar. Het eerste jaar verscheen hij alleen aan de start op reguliere circuits en stratencircuits, dit jaar verscheen hij ook bij alle races op ovals aan het vertrek. Op die ovals behaalde hij meteen ook zijn beste resultaten, met als hoogtepunt de vijfde plek in Iowa. Het is meteen ook het laatste volledige seizoen geweest dat de 47-jarige Amerikaan heeft afgewerkt in zijn lange racecarrière. Via social media kondigde Johnson maandag aan dat hij niet langer als fulltimer aan de start van races wil verschijnen. Tegelijkertijd maakte hij ook duidelijk dat hij absoluut nog niet klaar is met racen.

"Ik had me geen betere ervaring in IndyCar kunnen wensen", zei Johnson. "Als ik vooruit kijk, dan keer ik in 2023 niet fulltime terug in IndyCar, maar ik blijf zoeken naar manieren om mezelf uit te dagen en om deel te nemen aan evenementen die op mijn bucketlist staan." Volgens Johnson was 2022 een seizoen met pieken en dalen, wat een grotere uitdaging vormde dan hij vooraf had verwacht. "Dit ging mij niet om de resultaten, maar om de ervaring, de vriendschappen en relaties die ik opgebouwd heb. Ik wil niet aan nog een seizoen beginnen als ik weet dat ik niet alles kan geven. Ik moet dit jaar een beetje laten bezinken. Recent gaf iemand mij het advies dat je in het heetst van de strijd geen belangrijke beslissingen moet nemen, zodat je kan uitzoeken wat je wil doen."

Voor zijn periode in IndyCar reed Johnson maar liefst negentien seizoenen in de NASCAR Cup Series, de hoogste divisie van het racen met stockcars. In die periode werd hij met Hendrick Motorsports maar liefst zeven keer kampioen en won hij 83 races. Terugkeren in die klasse voor enkele losse races ziet hij wel zitten, al zijn er meer races die zijn interesse hebben. "Ik werk nog aan een lijst met races waar ik aan wil deelnemen. De 24 uur van Le Mans staat daar op, want ik hou van racen in sportscars. Ik hou van IndyCar en ik ben altijd nieuwsgierig geweest of er een eenmalig NASCAR-evenement is dat bij mij past. Dat zijn allemaal mogelijkheden en ik reken erop dat ik volgend jaar ergens ga racen. Gelukkig heb ik opties", aldus Johnson. "Nogmaals, dit is geen afscheid. Ik ga enkele nieuwe projecten vinden en blijf zoeken naar manieren om mezelf uit te dagen."