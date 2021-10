Droom komt uit: Ricciardo stapt op COTA in NASCAR-bolide Earnhardt

Dale Earnhardt Sr., die overleed aan de gevolgen van een crash tijdens de Daytona 500 van 2001, is één van de grootste racehelden van Ricciardo. Het is zelfs de voornaamste reden dat de goedlachse man uit Perth in de Formule 1 met startnummer 3 rijdt. Dat wist McLaren CEO Zak Brown ook en dus besloot de Amerikaan een mooie weddenschap op touw te zetten. Bij het ondertekenen van het McLaren-contract gaf Brown een schaalmodel van de Chevrolet Monte Carlo uit 1984 aan zijn nieuwe aanwinst cadeau en voegde hij toe: "Ik zit eraan te denken om jou na het eerste podium voor McLaren in 'the real thing' te laten rijden."

Brown heeft een imposante privécollectie en bezit onder meer de genoemde Chevrolet Monte Carlo van Earnhardt Sr. uit 1984. Nadat Ricciardo in Monza zijn eerste podium pakte en het met een overwinning ook maar meteen in stijl deed, plaatste Brown al een filmpje van de NASCAR-bolide op sociale media. Hij had het gevaarte alvast aangeslingerd als een voorbode voor wat zou komen. Brown maakte ermee duidelijk dat hij daadwerkelijk boter bij de vis zou doen en op vrijdagavond heeft McLaren duidelijkheid verschaft. Tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend op het Circuit of the Americas mag Ricciardo daadwerkelijk achter het stuur kruipen en een demo verzorgen in de auto van zijn grote voorbeeld.

Het is voor Ricciardo ook meteen het ultieme scenario, zo gaf hij recent nog aan in gesprek met de pers: "In de komende maanden zal het wel gebeuren. Heel misschien kan het zelfs in The States plaatsvinden. Ik weet dat de auto normaal in Europa staat, maar om bij het Amerikaanse thema te blijven, willen ze hem misschien wel naar Austin vliegen. Dan kan ik een paar rondjes in Texas doen!", sprak Ricciardo hoopvol. Komend weekend zal die droom in vervulling gaan.