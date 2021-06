Zarco snelt naar koppositie op vrijdag in Barcelona

De omstandigheden in de ochtendsessie waren vrij aardig, maar de grip was op sommige plekken van het circuit nogal ver te zoeken. Aan het begin van de tweede training was dat al iets beter, meerdere coureurs doken onder de tijd die Aleix Espargaro vanochtend aan kop bracht in VT1. Opvallend was dat ook de Honda's aardig voor de dag kwamen. Marc Marquez en Pol Espargaro wisten aan het begin van de sessie een plek in de top vijf te bemachtigen, de lijst werd verder aangevoerd door Franco Morbidelli. Hij noteerde aan het begin van de sessie als eerste een 1.39'er.

Pas tegen het eind van de training kwam de focus weer te liggen op het rijden van snelle tijden. Bijna alle rijders kwamen met de soft compound achterband in actie, enkel KTM-coureur Miguel Oliveira koos voor de hardste band die Michelin dit weekend beschikbaar heeft gesteld. Dat legde de Portugees geen windeieren, hij klom aan het begin van de laatste run op naar de vierde plaats.

Ook Brad Binder, de andere KTM-rijder, kwam sterk voor de dag. Hij verbeterde zich in zijn zestiende ronde naar 1.39.662 en ging naar de koppositie. Hij vond daarmee bijna twee seconden ten opzichte van de ochtendsessie. Lang stond Binder niet aan kop, Johann Zarco en Franco Morbidelli kwamen in de slotfase onderdoor. Zarco klokte 1.39.446 waarna Morbidelli 1.39.256 noteerde.

Morbidelli was daarna klaar, Zarco zette nog een keer aan en kwam tot 1.39.235. Dat was genoeg voor de koppositie in de tweede vrije training. Morbidelli werd tweede terwijl Fabio Quartararo met een verbetering tot 1.39.401 kwam. Binder werd vierde terwijl Francesco Bagnaia op de vijfde plaats eindigde.

Maverick Viñales was een halve seconde langzamer dan Zarco, hij werd zesde. Jack Miller eindigde als zevende met Enea Bastianini op de achtste stek. Aleix Espargaro verbeterde zich flink ten opzichte van de ochtend. Zijn 1.39.983 was genoeg voor de negende tijd. Zijn jongere broer Pol reed op de Honda exact dezelfde tijd, hij werd tiende. De Honda's stonden er aan het begin van de training goed bij, maar dat bleef dus niet zo. Espargaro was de beste coureur van het Japanse merk, Takaaki Nakagami kwam niet verder dan de elfde plaats.

Petrucci werd twaalfde voor Luca Marini, de enige coureur die ten val kwam in de tweede training. Oliveira werd veertiende met Marc Marquez en Joan Mir op de vijftiende en zestiende plaats. Valentino Rossi verbeterde zich amper in de tweede training, hij werd negentiende.

Zaterdagochtend begint even voor 10.00 uur de derde vrije training van de Catalaanse GP.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Catalonië