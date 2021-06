MotoGP-kampioen Mir mist "nuttige data" door afwezigheid Rins

Rins ging donderdag tijdens een rit met zijn fiets onderuit en brak daarbij zijn pols. Suzuki heeft inmiddels laten weten dat de geplande operatie goed verlopen is. Het merk komt op een later moment met een update over de verwachte hersteltijd. Suzuki heeft besloten om dit weekend geen vervanger op te stellen, waardoor Mir het in zijn eentje op moet knappen in Barcelona. Dat is nog geen sinecure, merkte de coureur van Mallorca vrijdagmiddag op.

“Het is niet handig om op dit circuit als enige Suzuki actief te zijn, we hebben geen tweede motor om onszelf mee te vergelijken”, zei Mir na het noteren van de zestiende tijd in de tweede training. “Het is belangrijk voor mij dat Alex aan de andere kant van de pitbox zit, nu missen we veel nuttige informatie.” Een gebrek aan grip zorgde er uiteindelijk voor dat Mir niet verder kwam en zaterdag werk te doen heeft om Q2 te bereiken. “We hebben nog werk te doen, maar zo slecht gaat het niet. Er is maar weinig grip op deze baan en uiteindelijk kreeg ik last met de gebruikte zachte band, ik kon me niet meer verbeteren. Hopelijk kunnen we dit probleem op zaterdag oplossen, zeker aan de voorkant.”

Met name op gebruikte banden – doorgaans het sterke punt van de GSX-RR – voelde Mir zich niet op zijn gemak. “De feedback was verschrikkelijk. Op het gebruikte rubber zijn we normaal ijzersterk, maar we moeten zorgen dat we dit probleem weg weten te werken. Iedereen klaagt over het gripniveau en daarnaast is de bandenslijtage hier ontzettend hoog. Dat zal tijdens de wedstrijd ook van doorslaggevend belang zijn. Hopelijk kunnen we deze vrijdag omzetten in een goed weekend.”

Suzuki scoorde vorig jaar nog een dubbel podium in Barcelona. Mir eindigde op een seconde van racewinnaar Fabio Quartararo, Rins eindigde destijds als derde.