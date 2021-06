Miller trots op debuut Gardner: “Hij kreeg het niet cadeau”

Woensdag maakte KTM bekend dat Gardner, de zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner, volgend jaar de overstap maakt naar de koningsklasse. Hij doet dat bij het Tech3-team van Hervé Poncharal, waar Gardner in 2017 en 2018 ook reed. Het was echter niet heel succesvol, de coureur scoorde in die periode slechts drie top-tien resultaten op de Mistral 610-motor. Daarvoor kende Gardner al een moeilijk seizoen in Moto3 waarna hij een stap terug deed naar het Spaanse Moto2-kampioenschap. In 2019 reed Gardner voor Ajo en boekte hij progressie, vorig jaar boekte hij zijn doorbraak met de eerste overwinning in Portugal. Dit seizoen stapte Gardner over naar het KTM-team van Aki Ajo in de Moto2-klasse.

“Het is geweldig voor hem, ik vind het fantastisch”, zei Miller over het nieuws dat Gardner in 2022 zijn MotoGP-debuut maakt. “Hij heeft een moeilijke route moeten bewandelen door via Moto2 naar het Spaanse Moto2-kampioenschap te gaan en toen weer naar Tech3 in Moto2. Dat hij zich nu uiteindelijk opgewerkt heeft naar de MotoGP is een geweldige doorbraak voor hem. Het belangrijkste is dat hij zich nu kan richten op het binnenhalen van de Moto2-titel en de overstap als wereldkampioen kan maken. Dat zou enorm mooi zijn, maar het is voor Australië fantastisch dat ze volgend jaar voor nog een rijder kunnen juichen.”

Sterker geworden door tegenslag

Gardner won vorige week in Mugello zijn eerste Moto2-race van het seizoen. Zijn omweg naar de MotoGP heeft hem als coureur geholpen. “Ik denk niet dat ik de meest logische route door de GP’s genomen heb”, zei Gardner. “Het is een hele lastige tijd gehad. De Moto3 was verschrikkelijk, ik heb dat jaar maar een punt gescoord. In Moto2 had ik op dat moment niet hetzelfde materiaal als de andere rijders, dat was lastig voor mij. Uiteindelijk hebben die lastige jaren me mentaal en fysiek wel sterker gemaakt. In 2019 was ik nog niet klaar om races te winnen, ondanks dat ik het goede materiaal had. Ik maakte veel fouten, maar het was voor het eerst dat ik de snelheid had. Het was een nieuwe ervaring. In 2020 heb ik hard aan mezelf gewerkt, met m’n team en in de laatste fase van het jaar hebben we dat mee kunnen nemen naar de motor. Het is niet makkelijk geweest, maar eindelijk heb ik het tot de grote jongens geschopt.”