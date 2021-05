De opwarmsessie voor de MotoGP-coureurs begon zondagochtend zo'n twintig minuten later dan aanvankelijk gepland. Dit had alles te maken met een crash in de Moto2-klasse waardoor de luchtkussens gerepareerd moesten worden. Toen de sessie eenmaal begonnen was, liet Fabio Quartararo zien waarom hij de favoriet voor de race op zondagmiddag is. De Fransman ging vroeg in de sessie naar de kop en kreeg in eerste instantie alleen tegenstand van Johann Zarco. De Pramac Ducati-rijder kwam aan kop toen Quartararo's snelste ronde geschrapt werd.

Maverick Viñales dook in de slotfase nog onder de tijd van Zarco door, maar die tijd werd enige tijd na afloop van de warm-up nog geschrapt. Zarco was daardoor de koploper, Viñales werd tweede. Quartararo eindigde op de derde plaats. Brad Binder werd vierde voor Suzuki-coureur Joan Mir. Franco Morbidelli werd zesde voor Enea Bastianini en Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro werd negende met Alex Marquez op de tiende plaats.

Net als in de Moto2-klasse gingen diverse coureurs onderuit gedurende de opwarmsessie op het circuit van Jerez. Dit kwam omdat het een stuk koeler was dan normaal is in deze tijd van het jaar. Pol Espargaro was al een beetje aangeslagen na een forse crash op zaterdag, hij ging zondagochtend onderuit in bocht 10. De Honda-machine raakte daarbij flink beschadigd. Ook Tech 3's Iker Lecuona en LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami kwamen ten val in de de langzame tweede bocht.

Tot slot was Marc Marquez de laatste coureur die ten val kwam. De achtvoudig wereldkampioen verloor bij het insturen van bocht 3 controle over de machine. De Honda raakte opnieuw flink beschadigd, Marquez kwam er zelf ongedeerd uit.

De Grand Prix van Spanje begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Spanje