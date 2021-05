Tech3 werkte jarenlang samen met Yamaha, maar besloot aan het eind van 2018 om verder te gaan met KTM. Vorig jaar wierp die samenwerking zijn eerste vruchten af toen Miguel Oliveira de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam schreef. Aan het eind van het seizoen won diezelfde Oliveira ook de Grand Prix van Portugal. Rijders van Tech3 hebben de beschikking over fabrieksmateriaal. Red Bull trok zich na afgelopen seizoen terug als titelsponsor van het team, met ingang van dit jaar gaat het team als Tech3 KTM Factory Racing door het leven. Dat zal ook de komende vijf jaar zo blijven.

“We zijn trots dat we de komende vijf jaar met Tech3 mogen samenwerken”, aldus KTM Motorsport-baas Pit Beirer. “Het is heel belangrijk voor onze toekomst in de sport. We hebben al een nieuw contract met Dorna om nog vijf jaar actief te blijven in de klasse, maar we zoeken naar een fundering voor succes en de samenwerking met Tech3 is daarbij van groot belang.”

KTM is inmiddels begonnen aan haar vijfde jaar in de MotoGP. Het merk heeft in totaal drie overwinningen behaald in de koningsklasse en behoort niet meer tot het zogenaamde concessiesysteem. Dit seizoen is KTM Tech3 nog niet heel overtuigend begonnen. Iker Lecuona heeft in zijn tweede seizoen grote moeite om competitief te zijn. Hij scoorde dit seizoen nog maar één WK-punt. De aanpassing van voormalig Ducati-coureur Danilo Petrucci op de machine verloopt ook nog niet naar wens.

Het merk heeft verschillende rijders in Moto2 en Moto3 die de komende jaren in aanmerking komen voor een MotoGP-zitje bij Tech3.