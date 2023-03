De opkomst van Franco Morbidelli was een van de mooie verhalen in recente MotoGP-jaren. Na het behalen van de Moto2-wereldtitel kwam de coureur in 2018 bij Marc VDS terecht en nadat het Belgische team uit de MotoGP vertrok, stapte hij over naar Petronas Yamaha SRT. Daar moest hij in 2019 wennen aan het karakter van de Yamaha, maar in coronajaar 2020 had hij de smaak te pakken. Hij won drie Grands Prix en stond vijf keer op het podium. Het was goed voor de tweede plek in het wereldkampioenschap. Een knieblessure gooide in 2021 roet in het eten en de coureur uit Rome moest enkele races laten schieten voor hij als Yamaha-fabrieksrijder terugkeerde. Hij was na het vertrek van Maverick Viñales de nieuwe man in de hoofdmacht, wederom naast Fabio Quartararo.

Sinds hij onderdeel is van het fabrieksteam is de vorm van Morbidelli op miraculeuze wijze helemaal verdwenen. De coureur die vocht voor overwinningen en podiums mocht vorig jaar blij zijn als hij een paar punten overhield aan het eind van de Grand Prix. Met een aflopend contract in 2023 staat de druk op de ketel. Yamaha heeft niet uitgesloten verder te kijken als Morbidelli zich niet snel weet te verbeteren. Iemand die Morbidelli door en door kent is Uccio Salucci, de directeur van de VR46-operatie en jarenlang de rechterhand van Valentino Rossi. Maar ook hij weet niet wat er aan de hand is met Morbidelli, laat hij optekenen in een vraaggesprek met onze Spaanse collega’s van Motorsport.com.

“Ik weet het om eerlijk te zijn ook niet, ik heb geen antwoord op je vraag”, geeft Salucci ruiterlijk toe. “Ik kan wel zeggen dat de Academy druk is en dat Valentino 60 procent van zijn tijd gefocust is op Franco en 40 procent op de andere rijders. We werken eraan hem te verbeteren. Dat is niet makkelijk, we weten niet waarom het niet gaat bij hem. Het is niet één probleem, het zijn veel kleine dingetjes die wij met zijn allen niet begrijpen. We hopen dat hij dit jaar weer zichzelf is en competitief kan zijn. Maar op dit moment hebben we daar het antwoord nog niet op.”

Het eerste teken daarvan moet volgende week komen: dan staat in Portimao de openingswedstrijd van het seizoen op het programma.