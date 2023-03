Tijdens de wintertests op het circuit in het Portugese Algarve International Circuit werd verder duidelijk dat teams alles uit de kast proberen te halen om een maximaal aerodynamisch voordeel te hebben ten opzichte van de concurrentie. Aprilia kwam met een radicaal ontwerp dat leek op een Formule 1-achtige achtervleugel, net als nieuwe vleugels aan de voorkant van de RS-GP en een nieuwe kuip. De nieuwe uitvinding op de achterkant van de motor moet ervoor zorgen dat de Italiaanse motor sneller en makkelijker door bochten kan.

De MotoGP-organisatie beperkte eerder al het aantal aerodynamische ontwikkelingen van het ontwerp van de fairing tot twee designs per seizoen per motorproducent. Dit is gedaan om de hoge kosten hiervan zo veel mogelijk te drukken. Toch debatteren rijders nog altijd over de impact die de ontwikkelingen hebben op veiligheid en racespektakel. Achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft zich veelvuldig uitgesproken tegen deze nieuwe trend, omdat hij vindt dat het te moeilijk wordt om rijders te volgen. “Door de nieuwe aerodynamica verschuift de balans van de motor, waardoor het heel anders is om te rijden en te remmen. We hebben het nu gezien bij Aprilia, bij Yamaha… Ik hoop voor de toekomst dat men weet waar ze heen willen, want persoonlijk vind ik het niet goed voor de show. Voor de performance is het goed, want we gaan een stuk sneller. Voor de show is het minder goed. Maar we moeten het ermee doen, want dit is hoe het er nu voor staat.”

Reactie van andere coureurs

Hoewel Honda-rijder Marquez niet te spreken is over het effect dat de nieuwe vleugels hebben op de show, kunnen andere coureurs wel al iets zeggen over de voor- en de nadelen op het gebied van performance. Zo vertelde Aprilia-coureur Aleix Espargaro na de testdagen dat de achtervleugel “gigantische veel downforce genereerde”. Fabio Quartaro, bij wie eveneens een achtervleugel werd gemonteerd op zijn Yamaha, vertelde daarentegen dat het niet veel voordeel opleverde. De Fransman grapte dat zijn monteurs hoopten dat het niet zou werken, omdat het er verschrikkelijk lelijk uitziet op de motoren.