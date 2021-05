Rossi was de afgelopen races een vaste klant in de achterhoede van de MotoGP, in drie van de laatste vier races scoorde hij geen punten. Daarom werd er tijdens de post-race test in Jerez ingegrepen en van alles getest om maar tot een doorbraak te komen. Na die maandag op het Spaanse circuit was Rossi positief, maar hij wilde afwachten tot hij weer op de baan moest komen in een officiële sessie.

“Het was vandaag beter”, oordeelde Rossi, die de dag afsloot met de negende tijd. “In de ochtend was het nat, maar was ik redelijk snel en had ik een goed gevoel met de motor. We hadden echter een droge baan nodig om bevestiging te krijgen of ons werk tijdens de test in Jerez geholpen had. We hadden geluk dat de tweede training droog was en dat we konden pushen. Ik sta negende, maar reed ook op een andere en betere manier. Ik ben constanter, heb een goed tempo, kan later remmen en meer snelheid meenemen in de bochten. Het was niet slecht vandaag, het is belangrijk dat we in de top-tien staan en het lijkt erop dat we sterker zijn ten opzichte van eerdere races.”

"Overal een beetje sterker"

In Jerez werd een andere voorvork gebruikt, reed Rossi met een nieuwe achterbrug van carbon en werd de gewichtsverdeling van de Yamaha M1 aangepast. “Het werk in Jerez heeft ons echt geholpen, daar hebben we goed werkt. Alles wat we geprobeerd hebben helpt mij nu om overal sterker te zijn, vooral bij het remmen en insturen van de bochten. Ik kan meer snelheid meenemen zonder wijd te gaan.”

Desondanks wil Rossi niet te vroeg juichen: “We hebben nog steeds wel een paar problemen, maar dit was pas de vrijdag. We moeten proberen om over het algemeen nog iets beter te worden en de details verder uit te werken”, zegt Rossi, die goede hoop heeft dat hij zich zaterdagochtend in de top-tien kan handhaven. “We moeten zorgen dat we aan het eind van de derde training bij de eerste tien staan. De weersverwachting ziet er niet geweldig uit, maar het kan hier binnen vijf minuten veranderen. Wat dat betreft moeten we op alles voorbereid zijn.”