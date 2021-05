Met de lastige omstandigheden van vrijdag was het voor Mir en zijn Suzuki-formatie lastig om vertrouwen te krijgen met de machine. Vorig jaar reed Mir in Le Mans zijn eerste regenrace en eindigde hij op de elfde plaats. Dat was zijn slechtste resultaat van het seizoen. Tijdens de trainingen op vrijdag kwam Mir niet verder dan de dertiende stek. Aan het eind van de sessie kwam hij overigens nog ten val. De Spanjaard merkt op dat er nog wel wat in het vat zit, maar denkt niet dat het genoeg is om mee te doen voor de overwinning.

“Ik heb gedaan wat ik kon om er het beste van te maken, maar dat was een dure crash”, zei Mir. “Ik hoop dat het zaterdag droog is, ook al is het gevoel niet heel goed. Het lijkt erop dat de andere motoren goed gaan en wij hebben meer moeite. Vorig jaar scoorde ik hier m’n slechtste resultaat van het seizoen. Vandaag ging het niet goed en crashte ik. Ik heb er wel vertrouwen in dat we het kunnen verbeteren, maar de overwinning is denk ik te hoog gegrepen. Als we tot een oplossing weten te komen, moet het mogelijk zijn om de top-vijf te halen, dan zou ik tevreden zijn. Le Mans is voor onze motor gewoon lastig. Ik genoot er in de andere klassen van om hier te racen, maar nu voel ik me niet comfortabel. Het team werkt er hard aan en we kunnen iets beter, maar ik weet niet hoever we kunnen komen.”

Vooral de voorkant van de machine brengt Mir in de problemen, verklaarde hij. “Wanneer het gevoel met de voorkant niet goed is, zit je op de limiet, omdat je niet het gevoel krijgt dat je sneller kunt”, vervolgde Mir. “Het geeft je vooral het gevoel dat de band begint te glijden in de bochten en dat zorgt ervoor dat je niet kunt insturen en niet zo hard kunt remmen. Er is amper sprake van slijtage hier, dus het is belangrijk om vertrouwen te krijgen in de voorkant van de machine.”

Rins: “Weet niet waarom gevoel bij mij wel goed is”

Teamgenoot Alex Rins was vorig jaar ook vrij sterk in Le Mans en had de zaken vrijdag ook aardig op orde. Toch moet ook hij zaterdag aan de bak vanwege een crash en een plek buiten de top-tien. “Ik weet niet waarom dat zo was”, antwoordde Rins op de vraag waarom hij zich zo goed voelde. “In het begin kwam ik achter Maverick te zitten en ik dacht dat het lastig zou worden om hem bij te houden. Maar het voelde eigenlijk heel goed. Ik haalde hem in en kon vrij rijden. Ik weet niet waarom, maar het gevoel met de motor was wel goed. Hopelijk hebben we dat gevoel morgen ook.”