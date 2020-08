Team van Viñales negeerde advies van remleverancier Brembo

Viñales vloog zondag rechtdoor in de eerste bocht toen de remmen van zijn Yamaha M1 het niet meer deden. Viñales sprong met een snelheid van 227 kilometer per uur van de fiets en bleef ongedeerd, maar was na afloop bijzonder kwaad over het feit dat hij in een dergelijke situatie terecht was gekomen. Eerder in de race gaf Viñales ook al enkele signalen dat hij problemen had met zijn fiets. Collega Alex Rins verbaasde zich er op zijn beurt over dat Viñales de handdoek niet eerder in de ring gooide nadat hij wist dat de remmen gebreken vertoonden.

De Spanjaard weigerde zondag – net als het team - in detail te treden over het voorval, maar nu is duidelijk waarom dat zo is. Maandag is na onderzoek van Motorsport.com aan het licht gekomen dat Brembo voorafgaand aan de race een email verstuurd heeft naar alle fabrikanten waarin geadviseerd werd om een zwaardere versie van het remsysteem te gebruiken. De blokken en klauwen van dit systeem werken beter onder extreme omstandigheden en gaan bovendien langer mee. In diezelfde mail verklaarde Brembo bovendien dat het merk niet aansprakelijk gesteld kon worden als de fabrikanten het advies niet op zouden volgen voor de tweede race op de Red Bull Ring.

Nu is gebleken dat Viñales zondag de enige van de Yamaha’s was die het nieuwe systeem niet gebruikte, ondanks de problemen die de rijders van het merk een week eerder hadden ondervonden. Naar verluidt besloot Viñales daartoe omdat hij een 'beter gevoel' had met het originele systeem. Vooral Fabio Quartararo had tijdens de Oostenrijkse GP problemen met de remmen, hetgeen hem dit weekend ook nog parten speelde. Valentino Rossi, Franco Morbidelli en Quartararo stapten voor het weekend wel over naar de zwaardere versie van de remmen.

Naast Viñales was Suzuki-rijder Joan Mir de enige andere rijder die niet met het nieuwe systeem reed. De jonge Spanjaard had gedurende de race geen problemen met zijn remmen. Andere fabrikanten, waaronder Ducati, maken al langere tijd gebruik van de alternatieve versie. Andrea Dovizioso verklaarde dat hij met de Ducati dusdanig veel van zijn remmen vraagt, dat het merk genoodzaakt is om zwaarder materiaal te gebruiken.