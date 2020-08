Espargaro en Miller wilden GP Stiermarken 'te graag' winnen

De KTM-rijder ging vanaf de zevende tot de laatste ronde aan de leiding in de tweede Oostenrijk-race, maar schoot bij het ingaan van bocht 3 behoorlijk in de verdediging. Pramac-rijder Miller kwam daardoor langszij in de volgende bocht. De twee hielden elkaar in de greep in de rest van het rondje; Miller dook bij het ingaan van de laatste bocht weer aan de binnenkant op. Hij probeerde de lijn af te steken en Espargaro zo te verslaan. Oliveira kwam echter met meer snelheid binnendoor en pakte zo zijn eerste overwinning in de MotoGP.

Hoewel Miller bij bocht 3 nog geen aanstalten maakte om aan te vallen, vond Espargaro dat hij genoodzaakt was een verdedigende lijn te rijden. “Toen ik bij het ingaan van de laatste ronde ‘+0’ op mijn pitbord zag staan, wist ik niet hoeveel voorsprong ik had op Jack”, aldus de jongste van de broers Espargaro. “Ik moest de binnenkant in ieder geval verdedigen. Misschien was het iets te veel, dat is waar. Maar ik moest het wel doen want de Ducati is zo sterk met remmen en accelereren. Ik moest in het midden [van de bocht] rustig doen en dan m’n lichaam gebruiken om de voorkant van de machine op het asfalt te houden. Maar vanaf dat moment was het een kwestie van wie het liefste wilde winnen. We wilden het beide te graag en uiteindelijk gaven we de zege aan Miguel. Wat uiteindelijk alleen telt is dat we een mooi en clean gevecht hadden. Daar heb ik van genoten.”

Over het duel in die bewuste laatste bocht, zei hij: “Het is een hele lastige bocht omdat het eerst een beetje oploopt en dan in het laatste deel weer naar beneden gaat. De snelheid is daar hoog en je kunt er makkelijk crashen. Het is ook lastig als iemand aan de binnenkant zit die de positie wil pakken. Toen Jack me blokkeerde gingen we beiden te wijd. Ik probeerde zo laat mogelijk te remmen om naar de binnenkant te duiken, maar hij zat er al. Ik wilde een aanrijding voorkomen en reed daarom maar rechtuit. We wilden het te graag, uiteindelijk gaven we de overwinning weg aan een andere rijder. Dat hoort erbij.”

Geen verklaring voor verschil beide races

Het was voor Espargaro zijn eerste MotoGP-podium op een droge baan. Hij had niet verwacht dat het zou lukken nadat hij in het eerste deel van de race aan het worstelen was. De rode vlag, veroorzaakt door Maverick Viñales, bracht uitkomst. “Ik begrijp niet waarom ik tijdens de tweede race sneller was, ik was in het eerste deel van de race niet snel”, vervolgde hij. “Ik was aan het pushen, maar het lukte niet echt. Het bochtenwerk was moeilijk. De tweede race was een stuk beter met rondjes 1.24 laag of 1.23 hoog. Het was heerlijk. Ik was heel snel en voelde me comfortabel. We moeten de data bekijken om een antwoord te geven op het verschil tussen de eerste en tweede race. Ik ben heel erg benieuwd, want ik reed met dezelfde motor en banden.”