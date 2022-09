Suzuki verrast met MotoGP-comeback Petrucci in Thailand

Joan Mir staat sinds zijn valpartij in de openingsronde van de Oostenrijkse Grand Prix in augustus langs de zijlijn met een gebroken enkel. Op MotorLand Aragon deed de wereldkampioen van 2020 een poging, maar na de vrijdag liet hij verstek gaan. Afgelopen weekend was hij ook niet van de partij in Japan en nu blijkt dat de Spanjaard ook de Grand Prix van Thailand moet laten schieten, doordat het herstel van zijn rechterenkel langer duurt dan aanvankelijk verwacht. Dat betekent dat Suzuki op zoek moet naar een vervanger en daarbij is de Japanse fabrikant uitgekomen bij Danilo Petrucci, zo maakte het team maandagavond bekend.

Petrucci heeft de nodige ervaring in de MotoGP, waar hij in 2012 in debuteerde met de CRT-machine van Ioda. De Italiaan werkte zich in de daaropvolgende jaren op naar het fabrieksteam van Ducati, waarvoor hij in 2019 en 2020 in totaal twee races wist te winnen. Vorig jaar reed Petrucci nog een seizoen voor Tech3 KTM, maar een moeilijk seizoen en het verlangen van KTM om zelf opgeleide coureurs in te zetten zorgden voor het voorlopige einde van zijn MotoGP-loopbaan. Eerder dit jaar verscheen hij namens KTM nog wel aan de start van Dakar, waarin hij één etappe wist te winnen. Daarna nam Petrucci op een Ducati deel aan de MotoAmerica Superbikes. Met succes, want vijf overwinningen leverden hem de tweede plek op in de eindstand.

"Het is overbodig om te zeggen, maar ik ben heel blij met de kans om in Thailand met Team Suzuki Ecstar te racen", laat Petrucci weten. "Ik wil het team bedanken dat ze mij deze geweldige kans geven. Ik wil ook Ducati en het management van mijn huidige team bedanken dat ik deze klus als invaller mag klaren. Ik ben nieuwsgierig om de GSX-RR uit te proberen, die ziet er snel uit en we weten dat het een machine is die kan winnen. Ik kijk er ook naar uit om met de crew van Suzuki te werken, ik ken ze al lang en we hebben een uitstekende verstandhouding. Ik weet dat het niet makkelijk wordt, dus ik begin zonder verwachtingen. Ik wil er gewoon van genieten."

Vorige maand werd Petrucci al gevraagd door Suzuki om tijdens de GP van San Marino in te vallen voor Mir, maar destijds wilde de Italiaan de focus op zijn MotoAmerica-titelstrijd houden. Kazuki Watanabe werd vervolgens geselecteerd om Mir te vervangen op Misano, terwijl testcoureur Takuya Tsuda afgelopen weekend op Motegi aan de start stond. Op Buriram worden de honneurs dus waargenomen door Petrucci, die de kans krijgt om zijn zesde verschillende MotoGP-chassis aan de tand te voelen.