Suzuki neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van de MotoGP. Het merk vindt deelname in de klasse te duur en ziet een andere toekomst voor zich. De laatste Japanse Grand Prix was daarom een speciale gelegenheid, maar het werd een dramatisch weekend. Alex Rins moest opgeven met een lekke voorband. Takuya Tsuda, de vervanger van Joan Mir, moest zijn GSX-RR aan de kant zetten toen er grote vlammen uit de motor sloegen. Het was voor Suzuki alweer de vierde dubbele DNF van dit seizoen, een dramatisch dieptepunt in het bestaan van de renstal.

Teambaas Livio Suppo wilde er daardoor ook niet te veel woorden aan vuil maken. “Dit was niet de thuisrace die we ons voorgesteld hadden, we wilden op een mooie manier afscheid nemen van de Japanse fans”, zegt Suppo. “Tsuda’s GSX-RR vloog in de brand door een klein lek, gelukkig kwam hij er goed af. Alex kreeg schade aan zijn voorwiel toen hij op een van de kerbstones hard afremde, hij moest binnenkomen. Het enige positieve van dit weekend is dat we geen tijd hebben om te piekeren en volgende week alweer aan de bak moeten. We gaan naar Thailand, daar zal de focus nu op liggen.”

Rins maakte veel plekken goed in de beginfase, maar voelde dat het niet goed zat. “In de eerste ronde moest ik bij bocht 3 over de kerb aan de buitenkant, er was geen ruimte. Alles ging volgens mij goed, maar elke ronde verloor ik steeds vaker de voorkant. Ik moest steeds corrigeren omdat de voorkant weggleed. Het was niet normaal en uiteindelijk besloot ik de fiets in de pitbox te blijven. Uit de data bleek dat de luchtdruk in de voorband na vier, vijf ronden steeds minder werd. Het was een lekke band dus, echt een ramp. We hadden een goed tempo. Iedereen twijfelde over de bandenkeuze, er was niet veel tijd om de motor af te stellen en dat had ons voordeel kunnen zijn.”