Brad Binder: Podium in Japan hopelijk een voorbode op 2023

De tweevoudig MotoGP-racewinnaar scoorde in Japan zijn eerste startplek op de eerste rij. Hij ging vervolgens even aan de leiding in de eerste ronde, maar Brad Binder pakte Pramac-rijder Jorge Martin in de slotfase voor zijn tweede podiumfinish van het seizoen. Met de zege van teamgenoot Miguel Oliveira in Indonesië heeft KTM dit seizoen drie van dergelijke successen behaald, minder dan een jaar geleden. Het team heeft dit seizoen niet de gehoopte stap gemaakt. KTM heeft diverse sleutelfiguren in het succes van Ducati gehaald voor het technische team, ook moet de band met Red Bull Racing ervoor zorgen dat het team op het gebied van aerodynamica een stap gaat maken. Binder hoopt dat het succes in Japan een voorbode is op 2023.

“Het is heerlijk om vooraan te starten op de eerste rij, dat scheelt zoveel stress bij het ingaan van de eerste bocht”, zegt Binder, die dit seizoen nog maar één keer eerder in de top-vijf mocht starten. “Ik ben heel blij met de uitkomst van dit weekend. Het voelde alsof ik op de droge baan niet sterk genoeg was, ik heb er echt tien tot vijftien ronden over gedaan voordat ik het helemaal onder controle had en m’n referenties had gevonden. Ik maakte vroeg in de race een paar fouten, ik had niet helemaal het geloof in de harde band aan het begin van de race. Maar ik was aan het vechten, ik kon er doorheen pushen en heb er een tweede plek aan overgehouden. Het is even geleden dat ik aan de champagne zat, ik mag niet klagen. Ik hoop dat dit een voorbode is van wat gaat komen.”

Binder nam de gok met de harde band, maar zegt dat zijn team hem overtuigde: “Ik had die band helemaal niet geprobeerd”, zegt hij met betrekking tot de bandenkeuze. “Ik heb zoveel vertrouwen in mijn team en de mensen die het huiswerk doen, ook met betrekking tot de banden, ik wist dat ze niet verkeerd zaten als ze mij ervan probeerden te overtuigen om het te doen. Dat was een geweldige beslissing en dit podium is voor hen.”