Francesco Bagnaia blies het ronderecord van eerder dit jaar zaterdagmiddag uit de boeken toen hij een 1.38.7 klokte in de slotfase van de kwalificatie. Fabio Quartararo kwam daar niet bij in de buurt. Hij verloor weliswaar een rondetijd omdat hij door een zone met een gele vlag kwam, maar ook die ronde bracht hem niet genoeg om aanspraak te maken op een startplek bij de eerste drie. Quartararo start derhalve zondag op het Autodromo Internacional do Algarve vanaf de zevende plek in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen.

“We hadden een afstelling die deze keer niet werkte”, vertelde Quartararo, die desondanks de BMW M Award in de wacht sleepte voor zijn kwalificaties dit seizoen. “Ik was in de laatste sector aan het worstelen met de machine, dat moet normaal ons sterkste punt zijn. Ik kreeg de motor niet lekker door de bochten en de grip was ook minder dan ik dacht. Ik kreeg geen complete ronde aan elkaar, elke keer was er wel een sector die niet helemaal lekker ging. Ik was niet constant genoeg en ook in de vierde training voelde het niet geweldig. De medium compound band voelde een stuk beter, dat gaan we in de ochtend nog een keer proberen. Het gevoel van de vierde training en de kwalificatie was raar, dus we moeten iets aanpassen.”

Waar andere coureurs klaagden over de grip en de hobbels in de baan, stak Quartararo de hand in eigen boezem. “We hebben het hele weekend goed gepresteerd, maar in de kwalificatie was het gewoon niet zo goed. Er was iets vreemds aan de hand, in de vierde training hadden we moeite met de harde band. We gaan wat anders proberen, maar het gevoel was gewoon niet zo lekker in de kwalificatie. Het gaat dus helemaal niet om de hobbels.”

'Mir gaat heel sterk zijn'

Quartararo kwam in de andere sessies op vrijdag en zaterdag bijzonder sterk voor dag. “Het tempo was echt fantastisch, we begonnen met een band die al 8 ronden oud was en tegen het eind van de run was die band 21 rondjes oud en reed ik m’n beste tijd. Met een kleine aanpassing probeerden we het vanmiddag weer op dezelfde compound, maar dat leverde niet veel op.” Vanaf de zevende startplek heeft Quartararo een flinke klus voor de boeg om vooraan te komen, maar de Yamaha-kampioen heeft bedenkingen bij zijn winstkansen: “Ik denk dat we het goed kunnen doen, maar Mir gaat ook heel sterk zijn. We moeten in ieder geval het gevoel van de derde training vinden om competitief te zijn, maar de race is lang. Als we dat gevoel kunnen vinden, kunnen we zeker sterk zijn in de race.”