Ducati MotoGP-coureurs blij met coaching van oud-kampioen Stoner

De Australische ex-coureur is tijdens de laatste twee races van dit seizoen in Portugal en Valencia te gast bij Ducati. Hij heeft dit weekend ook al sessies langs de baan gestaan om als spotter te fungeren voor de coureurs. Volgens Bagnaia hielp de feedback van Stoner hem om zich te verbeteren in de laatste bocht van het Portimao-circuit, de Italiaan greep zaterdagmiddag zijn vijfde achtereenvolgende pole-position. “Het zou een mooi cadeau zijn als we Casey volgend jaar aan boord kunnen halen als rijderscoach”, zei Francesco Bagnaia op de vraag of daar behoefte aan was. “Het geeft je een andere blik op zaken, hij is een legende en het is anders om een coach te hebben. Dit hadden we normaal niet bij Ducati en het heeft mij zeker geholpen. Misschien kan het volgend jaar wat worden, vandaag hielp hij mij sneller te zijn uit de laatste bocht. Dat was erg nuttig.”

Miller sloot zich in grote lijnen aan bij zijn jongere teamgenoot, al is de Australiër niet zeker of zijn landgenoot een dergelijke rol ziet zitten. “Het is fantastisch dat Casey bij de laatste twee races is”, verklaarde Jack Miller, die zondag als tweede start in de GP van de Algarve. “Hij heeft een gezin en woont aan de andere kant van de wereld, dus het idee zou lastig uitvoerbaar kunnen zijn. Maar ik zou er zeker voorstander van zijn. Wat Pecco al zei, het is gewoon heel fijn. Ik heb wel vaker met spotters op het circuit gewerkt, maar hij is geen normale spotter. Het is Casey Stoner, een legende, een van de beste coureurs ooit. Ik denk dat we [coaching] wel missen in ons programma en ik denk dat we zeker moeten kijken om daar verandering in te brengen. Ik zeg niet dat we Casey moeten hebben, dat zou geweldig zijn, maar iemand anders kan ook.”

Met zijn vliegende ronde pakte Bagnaia zaterdag het ronderecord en pole. De stabiliteit van de Ducati GP21 speelde daarin volgens hem een belangrijke rol. “Ik ben erg blij, ik kan genieten van dit weekend”, voegde Bagnaia toe. “Als je geniet van het rijden op de motor, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Vrijdag had ik wat moeite met de wind en in de derde training ook. We hebben goed gewerkt en vooral de laatste sector voelt goed, daar is de wind het sterkst. Ik denk dat we klaar zijn voor de race, we hebben alle banden geprobeerd. De engineers gaan kijken welke band het beste is en dan zullen we zeker competitief zijn in de race.”