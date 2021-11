Bagnaia snelt met ronderecord naar vijfde MotoGP-pole op rij

Kwalificatie 1: Oliveira stelt teleur, Lecuona verrast namens KTM

Vorig jaar was Miguel Oliveira het hele weekend de grote man op zijn thuiscircuit. Dat voordeel werd benut met pole-position en een overwinning, maar dit weekend heeft de Portugees het behoorlijk moeilijk. Hij moest in actie komen in Q1, net als zijn drie merkgenoten van KTM. Ook Johann Zarco, de nummer vier uit het wereldkampioenschap, moest zich melden in de eerste fase van de kwalificatie nadat hij zich niet verbeterde in VT3. Het was echter Aleix Espargaro die de lont in het kruit stak. Hij klokte een 1.39.464 in zijn tweede vliegende ronde op een koel Algarve International Circuit. Oliveira volgde kort daarachter, maar Zarco deed nog een extra ronde en dat bracht hem aan kop. Met 1.39.340 stond hij na de eerste runs een tiende los van de rest. Brad Binder kwam in de eerste run niet tot een representatieve tijd na een crash op lage snelheid in bocht 3. De Zuid-Afrikaan was ongedeerd, maar mocht van geluk spreken dat hij niet geraakt werd door Danilo Petrucci. De KTM Tech3-rijder reed rakelings langs Binder.

Binder was niet de enige met een crash, aan het begin van de tweede run ging ook Takaaki Nakagami onderuit in bocht 5. Terwijl dat gebeurde was Iker Lecuona bezig aan een goede ronde. Hij stoomde op naar de eerste plaats met 1.39.171. Enea Bastianini volgde op de tweede plaats, maar hij werd snel weer gepasseerd door Zarco. De Pramac-man klokte 1.39.199 en kon aanzetten voor nog een ronde. De Fransman vond nog wat tijd en zette uiteindelijk 1.39.130, hij ging naar de koppositie. Bastianini lag er daardoor uit en hij ging rechtdoor in zijn laatste ronde. Daarmee waren de twee coureurs voor Q2 bekend: Zarco en Lecuona. Voor die laatste een mooie prestatie, vooral omdat hij zijn merkgenoten van het fabrieksteam het nakijken gaf.

Bastianini eindigde zodoende als derde voor Aleix Espargaro en Danilo Petrucci. Valentino Rossi werkte helemaal geen slechte kwalificatie af, hij werd zesde en eindigde voor thuisrijder Miguel Oliveira en Maverick Viñales. Binder kwam zijn crash niet meer te boven, hij werd negende voor Stefan Bradl, Andrea Dovizioso en de gecrashte Nakagami.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van de Algarve

Kwalificatie 2: Quartararo komt er niet aan te pas

Met Zarco en Lecuona was het twaalftal voor het tweede en beslissende deel van de kwalificatie compleet. In die sessie waren alle ogen gericht op Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia, die het weekend tot nu toe domineerden en ook nog strijden om de hoofdprijs in het kwalificatieklassement. In de eerste run kwamen beide heren er niet aan te pas. Het was Joan Mir die als eerste een scherpe tijd noteerde en die tijd zat een duizendste boven het ronderecord. Lang kon de Spanjaard niet genieten van die positie, Jack Miller dook eronder met een 1.38.836. Fabio Quartararo stond op de vierde plaats, maar raakte die tijd kwijt omdat hij door een zone met een gele vlag gekomen was. Op die plek was Luca Marini gecrasht.

In de tweede run ging Ducati-kopman al vrij snel naar de kop. Hij klokte 1.38.775 en dook daarmee een tiende onder de tijd van Miller. Hij verbeterde zich een ronde later nog eens met een halve tiende en dat was genoeg voor pole-position. Voor Bagnaia was het zijn vijfde pole op rij en hij is de eerste Ducatist die dat presteert sinds Casey Stoner, die dit weekend te gast is bij Ducati in Portugal. Miller mocht nog een poging doen, maar hij kwam niet tot een verbetering. Dat gold ook voor Mir, die het in de slotfase aan de stok had met Alex Marquez. Jorge Martin verbeterde zich ook niet en bleef op de vierde plaats steken, net voor teamgenoot Johann Zarco en Honda-man Pol Espargaro. De verrassing van de kwalificatie kwam op naam van Quartararo, die niet verder kwam dan de zevende plek. Hij was vier tienden langzamer dan Bagnaia, maar scoorde wel genoeg punten om het kwalificatieklassement in zijn voordeel te beslissen. Marquez eindigde op de achtste plaats, net voor Franco Morbidelli en Iker Lecuona. Alex Rins en Luca Marini maakten het veld compleet.

De Grand Prix van de Algarve begint morgen ondanks het aangepaste tijdschema om 14.00 uur Nederlandse tijd. De MotoGP-race is de tweede wedstrijd op het programma.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van de Algarve