Phillip Island is een van de klassiekers op de MotoGP-kalender. In 2019 stond de race voor het laatst op het programma. Marc Marquez werd de winnaar. Hij versloeg Maverick Viñales, destijds van Yamaha. De Spanjaard probeerde terug te slaan na een inhaalactie van de Repsol Honda-rijder, maar bezweek onder de druk en ging onderuit. Zo mochten Cal Crutchlow en thuisrijder Jack Miller mee naar het podium. Wie de beelden van drie jaar geleden terugkijkt, zal erkennen dat de MotoGP bijna onherkenbaar veranderd is in de afgelopen jaren. Een van de zaken die gebleven is, is het karakteristieke asfaltlint op Phillip Island, zo’n twee uur rijden van Melbourne.

Een totale off-day van Fabio Quartararo in Thailand heeft ervoor gezorgd dat zijn voorsprong in het klassement nu helemaal verdampt is. Op Phillip Island verdedigt de Fransman een marge van slechts twee punten op Francesco Bagnaia, die tijdens zijn eerste MotoGP-optreden op Phillip Island in 2019 vierde werd. De strijd om de wereldtitel ligt daarmee volledig open en zelfs Aleix Espargaro (20 punten achterstand) en de eerder genoemde Jack Miller (40 punten achterstand) kunnen nog een hartig woordje meespreken.

Neem daarbij het feit dat het weer wederom een grote rol gaat spelen en het belooft een uiterst interessant weekend te worden op Phillip Island, waar het onverwachte wel vaker gebeurd is.

De Nederlandse MotoGP-fans zullen er wel wat voor over moeten hebben. Het tijdverschil met Australië is maar liefst negen uur.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Australië?

Datum: Zaterdag 15 oktober 2022

Starttijd Nederlandse tijd: 05.10 uur

Starttijd lokale tijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Australië vindt plaats op zaterdag 15 oktober. De start van de sessie staat gepland voor 14.10 uur lokale tijd, dat is 05.10 uur Nederlandse tijd. De MotoGP-kwalificatie bestaat uit twee delen en dat heeft weer alles te maken met de gecombineerde uitslag van de eerste drie vrije trainingen. De coureurs die zich niet bij de eerste tien gereden hebben, moeten in de vijftien minuten durende Q1-sessie aan de bak. Daar zijn nog twee startplekken te verdienen om mee te dingen in Q2. In het tweede en afsluitende deel van de kwalificatie komen dan de twaalf snelste coureurs in actie. Zij strijden om pole-position en een Tissot-horloge.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Australië?

Datum: Zondag 16 oktober 2022

Starttijd Nederlandse tijd: 05.00 uur

Starttijd lokale tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Australië voor de MotoGP-klasse vindt plaats op zondag 16 oktober. De start van de race staat gepland om 14.00 uur lokale tijd, dat is 05.00 uur Nederlandse tijd. Op Phillip Island is de MotoGP-race weer de derde race op het programma. Op zondag begint de actie om 02.00 uur Nederlandse tijd (11.00 uur lokale tijd) met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 03.20 uur Nederlandse tijd (12.20 uur lokale tijd). Om 05.00 uur Nederlandse tijd (14.00 uur lokale tijd) begint vervolgens de MotoGP Grand Prix van Australië over 27 ronden.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Australië

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 14 oktober Moto3 Vrije training 1 00.00u-00.40u MotoGP Vrije training 1 00.55u-01.40u Moto2 Vrije training 1 01.55u-02.35u Moto3 Vrije training 2 04.15u-04.55u MotoGP Vrije training 2 05.10u-05.55u Moto2 Vrije training 2 06.10u-06.50u Zaterdag 15 oktober Moto3 Vrije training 3 00.00u-00.40u MotoGP Vrije training 3 00.55u-01.40u Moto2 Vrije training 3 01.55u-02.35u Moto3 Kwalificatie 03.35u-04.15u MotoGP Vrije training 4 04.30u-05.00u MotoGP Q1 05.10u-05.25u MotoGP Q2 05.35u-05.50u Moto2 Kwalificatie 06.10u-06.50u Zondag 16 oktober Moto3 Warm-up 00.00u-00.10u Moto2 Warm-up 00.20u-00.30u MotoGP Warm-up 00.40u-01.00u Moto3 Race 02.00u Moto2 Race 03.20u MotoGP Race 05.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 04.20 uur op kanaal 14

Start uitzending voor de race: 03.50 uur op kanaal 14

De MotoGP is vanaf het seizoen 2022 live te zien bij Ziggo Sport. Alle actie van de Grand Prix van Australië wordt uitgezonden via Ziggo Sport Select en kanaal 14, dat gratis te zien is voor alle Ziggo-klanten. Op zaterdag begint de uitzending voor de kwalificatie om 04.20 uur. Dan wordt eerst de vierde vrije training uitgezonden met aansluitend Q1 en Q2.

Op zondag zendt Ziggo alle races van het Grand Prix-weekend in Australië live uit via kanaal 14 en Ziggo Sport Select. Vanaf 01.45 uur is de Moto3-race live te zien op Ziggo Sport Select met aansluitend om 02.50 uur de voorbeschouwing op de Moto2-race. De voorbeschouwing op de MotoGP-wedstrijd begint om 03.50 uur, met vanaf 05.00 uur het liveverslag.

Rob Kamphues verzorgt vanuit de studio de voor- en nabeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Bij de Moto2 en Moto3 geven Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar. De races zijn eveneens te zien via het gratis kanaal 14.

MotoGP kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve MotoGP-uitzendrechten in handen. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de raceklasse. Je kijkt hier live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races op Phillip Island van zowel MotoGP, Moto2 als Moto3. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.