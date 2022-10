Q1: Bastianini mist transferplek op vier honderdsten

Geen van de titelkandidaten liet steken vallen in de derde vrije training waardoor alle belangrijke kandidaten rechtstreeks naar Q2 gingen. Enea Bastianini, vierde in het kampioenschap, was de hoogst geplaatste rijder die zich wel moest melden in Q1. Hij had eerder dit weekend zijn snelheid nog niet getoond, maar daar kwam in Q1 verandering in. De boventoon in de eerste rondjes werd gevoerd door Pol Espargaro (1.28.728) en Joan Mir (1.28.661), maar Bastianini ging met 1.28.647 naar de eerste plek in de eerste run. Johann Zarco was op dat moment nog bezig aan zijn tweede snelle ronde. Hij noteerde 1.28.498 en verdrong Mir daarmee uit de top-twee. Ook Remy Gardner stond er goed bij, de Australiër stond voor de beide fabrieksrijders van KTM.

In de tweede run waren Mir en Espargaro weer de rijders die als eerste aan zet waren. De Suzuki-coureur, die dit weekend terugkeert in de MotoGP, verbeterde zich ruim naar 1.28.492 en ook Espargaro ging een flinke stap vooruit. De coureur uit Granollers was precies een tiende sneller dan Mir: 1.28.392. Zarco en Bastianini moesten daardoor op hun beurt weer aan de bak en de druk stond op de ketel. Moest er dan nog rekening gehouden worden met andere rijders? Miguel Oliveira verbeterde zich, maar kwam niet verder dan de vijfde plek. Hij sprong daarmee nipt over Gardner heen. Mir maakte in de volgende ronde een foutje waardoor hij even door het grind moest in Siberia.

De oud-wereldkampioen brak zijn ronde af en ook Pol Espargaro kwam door de gele vlaggen die gezwaaid werden niet tot een nieuwe poging. Beide heren kwamen in de pits en keken vanaf daar toe hoe Johann Zarco en Alex Rins sneller waren. Zarco noteerde 1.28.132 voor de 1.28.347 van Rins. Op dat moment was alleen Bastianini nog in de running om een transferplek naar Q2 te boeken, maar 'La Bestia' bleef steken op de derde plek. Op vier honderdsten van een seconde bleef hij steken van de derde plek.

Espargaro werd daardoor geklasseerd op de vierde plaats voor Mir en Brad Binder, die in het slot toch nog een verbetering noteerde. Cal Crutchlow werd zevende, net voor teamgenoot Darryn Binder. De Zuid-Afrikaan vond een aardige verbetering gedurende de trainingen. Gardner werd negende voor Fabio di Giannantonio en Miguel Oliveira. De Portugees werd na de sessie bestraft door de stewards omdat hij een niet toegestane proefstart had gemaakt en ook langzaam reed op de ideale lijn. Oliveira moet zondag drie plekken verder naar achteren vertrekken en ook een Long Lap wegslikken. Raul Fernandez werd twaalfde voor de teleurstellende Franco Morbidelli en Tetsuta Nagashima.

Q2: Martin blaast ronderecord uit de boeken

Intussen nam de bewolking op het Phillip Island Grand Prix Circuit toe, waar het met 16 graden Celsius nog altijd behoorlijk fris was. Met Zarco en Rins was het twaalftal voor Q2 compleet met de grootste kandidaten voor de wereldtitel én Marc Marquez, die andermaal met het nieuwe aeropakket van Honda op de baan kwam. Zoals wel vaker zocht Marquez een referentie en die vond hij na een paar inhaalacties bij Francesco Bagnaia. Toch was het de derde man in het rijtje die de snelste tijd noteerde. Marco Bezzecchi klokte 1.28.185 waarna merkgenoot Jorge Martin 1.28.112 noteerde en naar P1 ging.

Bagnaia verbeterde zich in zijn tweede ronde naar 1.28.054 wat hem de voorlopige pole opleverde. Marquez was sneller, maar in bocht 10 verloor hij de voorkant. De Spanjaard hield zijn machine op miraculeuze wijze overeind, maar brak uiteraard zijn ronde af. Alle rijders kwamen terug in de pits en we hadden een moment van stilte op het eiland: Bagnaia had de virtuele pole te pakken voor Martin, Quartararo, Bezzecchi, Marquez en Luca Marini. Aleix Espargaro stond op de zevende plek terwijl thuisrijder Jack Miller, die na VT3 een eigen bocht op Phillip Island kreeg, tiende stond.

In de tweede run had Bagnaia weer een flinke groep rijders achter zich aan: Marquez, Rins, Bezzecchi én Marini zaten in zijn slipstream. Pramac-rijders Zarco en Martin zochten elkaar op en gingen in vliegende vaart over Phillip Island. Johann Zarco noteerde 1.28.007 terwijl Jorge Martin het ronderecord van Jorge Lorenzo uit 2013 uit de boeken reed met 1.27.767. Bagnaia verbeterde zich in zijn tweede ronde wel naar 1.27.953, maar Marquez was nog iets sneller en ging zodoende naar de tweede plek. Aleix Espargaro had zich ook verbeterd, maar kwam door toedoen van Marquez en Bagnaia wel op de tweede startrij terecht. Quartararo had ook winst gevonden, hij sloot achter Espargaro aan op de vijfde plek.

Alle rijders hadden de finish bereikt voordat de klok op nul stond en het zwart-wit geblokt gezwaaid werd. Grote verbeteringen zaten er echter niet meer in. Martin pakte daarmee zijn derde pole-position van het seizoen en een hele speciale op Phillip Island, waar hij dit weekend voor het eerst op de MotoGP-machine actief is. Marc Marquez werd op dertien duizendsten van een seconde tweede, ook hij zat onder het oude ronderecord van Lorenzo. Francesco Bagnaia eindigde op de derde plek met 1.27.953 voor titelrivalen Aleix Espargaro (vierde) en Fabio Quartararo (vijfde). Zarco maakte de tweede startrij compleet.

De derde startrij werd volledig bezet door Ducati met Marini (zevende), Miller (achtste) en Bezzecchi (negende). Alex Rins werd tiende voor Alex Marquez en Maverick Viñales. De Aprilia-man was bijna een seconde langzamer dan polesitter Martin.

De grid voor de Grand Prix van Australië staat daarmee vast. De race over 27 ronden gaat zondag om 14.00 uur lokale tijd, 5.00 uur Nederlandse tijd van start.

