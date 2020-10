Marquez begrijpt de veeleisende Honda: "Krijg er lol in"

In Le Mans en Aragon deed de 24-jarige Marquez van zich spreken door tweemaal als tweede te eindigen. Hoewel er na zijn overstap naar de MotoGP getwijfeld werd of hij goed genoeg was voor het fabriekszitje bij Honda, heeft de Moto2-wereldkampioen de afgelopen weken bewezen meer te zijn dan alleen de broer van meervoudig wereldkampioen Marc Marquez. De rookie verklaarde recent zich iets ‘vrijer’ te voelen op de RC213V, die bekendstaat als de meest lastige machine van het MotoGP-veld. Tijdens de beide races in Misano en de test tussendoor boekte Marquez echter een doorbraak wat zijn vertrouwen met de machine ten goede kwam.

“Het is niet zo dat we een bepaald ding verbeterd hebben”, verklaarde Marquez zondag nadat hij in de laatste ronden vocht tegen racewinnaar Alex Rins. “Ik denk dat we in Misano wat nieuwe dingen getest hebben, het waren kleine dingetjes maar het gaf mij meer vertrouwen. We zijn qua setup ook een beetje meer de richting uitgegaan die Marc heeft. Nu voelt de voorkant van de machine veel beter. Het is goed om een beter gevoel te hebben. Misschien is het lastiger als de baan koud is, vrijdag crashte ik nog in bocht 2, maar ik denk dat we het bochtenwerk verbeterd hebben. Ook wat betreft grip. We werken op een goede manier en zo willen we dat blijven doen. Ik kan niet zeggen wat we op de motor aangepast hebben, maar overal zit een klein beetje verbetering. We rijden dertiende of veertiende, dus om tweede te worden moet je overal iets kunnen vinden.”

Nu Marquez een paar keer het maximale heeft kunnen vragen van de Honda, begint hij de machine beter te leren kennen. Ook begrijpt hij nu waarom de RC213V bekend staat als een lastige machine. “Ik denk dat ik nu begin te begrijpen waarom iedereen de Honda zo’n moeilijke machine noemt”, vervolgde hij. “Het is lastig omdat je op elk vlak heel erg sterk moet zijn, niet zoals bij Yamaha. Zij moeten zich vooral focussen op de low speed-bochten en de acceleratie. Misschien ligt de focus bij Ducati meer op de acceleratie. Met Honda moet je op elk onderdeel sterk zijn, bij het remmen, bij het insturen van de bocht maar ook de acceleratie. Dat maakt het voor een rijder heel uitdagend omdat je altijd op de limiet moet rijden. Als je dan iets wilt ontspannen, verlies je gelijk een seconde terwijl rijders met andere motoren dan misschien een paar tienden verliezen. Dat is waarom het zo uitdagend en fysiek is voor een rijder, maar ik begin er nu lol in te krijgen. Ik begin de motor naar mijn hand te zetten en het gaat steeds beter.”