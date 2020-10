Repsol en Honda verlengen iconische samenwerking tot eind 2022

De relatie tussen Honda en Repsol is een van de langstlopende samenwerkingsverbanden in de racerij. Al in 1995 verschenen de logo’s van de Spaanse organisatie op de machines van het HRC-fabrieksteam. Sindsdien heeft de samenwerking geleid tot liefst vijftien wereldtitels bij de rijders, behaald door Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner en Marc Marquez.

De afgelopen periode ging in de MotoGP-paddock echter het gerucht dat Repsol de deal met de Japanners niet zou verlengen en dat Honda over zou stappen op Red Bull als titelsponsor. Motorsport.com kon afgelopen week echter al melden dat de relatie gewoon voortgezet zou worden. Honda heeft dat nieuws nu officieel bekendgemaakt. HRC-president Yoshishige Nomura zei: “Het is altijd een fijn gevoel om de samenwerking met Repsol te verlengen, ditmaal voor twee jaar. We hebben samen ongelofelijke successen behaald en een partnership opgebouwd die uniek is in de racerij. 2020 is een zwaar jaar geweest voor de wereld maar samen met Repsol zijn we aan onze doelen blijven werken. We kijken ernaar uit deze reis samen voort te zetten en nog veel nieuwe pagina’s in de geschiedenisboeken te schrijven.”

Repsol-Honda beleeft een zwaar seizoen 2020. Regerend wereldkampioen Marc Marquez brak tijdens de Grand Prix van Spanje in juli zijn arm en is sindsdien afwezig. Zijn broertje en teamgenoot Alex Marquez liet de afgelopen weken zijn talent zien met twee podiumplaatsen in Frankrijk en Aragon. Hij staat momenteel met 67 punten twaalfde in de tussenstand en strijdt met KTM-rijder Brad Binder om de positie van beste rookie. Volgend jaar rijdt Honda met Marc Marquez en huidig KTM-rijder Pol Espargaro. Alex Marquez verkast naar LCR, waar hij volledige fabriekssteun zal ontvangen.