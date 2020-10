Espargaro finishte sinds zijn overstap naar Aprilia in 2017 op MotorLand Aragon elk jaar in de top-zeven. Afgelopen zondag kwam hij niet verder dan een teleurstellende dertiende positie, ondanks de negende startplek. De Aprilia-rijder finishte op 14,5 seconden van de winnaar. Slechts eenmaal kwam Espargaro dit seizoen binnen tien seconden van de nummer 1 over de meet: in de ingekorte GP van Stiermarken.

De 31-jarige rijder stelt de limiet van zijn machine bereikt te hebben en zit met de handen in het haar: “Het is niet gemakkelijk om positief te zijn want ik kan niet snel zijn”, aldus Espargaro toen Motorsport.com hem vroeg naar de huidige situatie. “Het voelt als de limiet, ik kom aan het einde van de race maar niet binnen de tien seconden. Ik heb als een gek gepusht, ik heb alles gegeven. Het is echter iedere keer hetzelfde liedje, ik kan gewoon niet harder. Sommige races vechten de KTM’s voor het podium, soms de Suzuki’s, soms Ducati. Wij eindigen echter altijd op tien, twaalf, veertien seconden van de winnaar. Dat is niet heel ver weg maar het is altijd hetzelfde. Daar word ik niet blij van.”

Espargaro reed in Aragon met een nieuwe krachtbron. Op zaterdag stelde hij dat de nieuwe variant hem tot tien kilometer per uur meer topsnelheid bracht. Desondanks bleek hij niet in staat om op het lange achterste rechte stuk in te halen: “Op het rechte stuk was inhalen onmogelijk maar gelukkig verloor ik in de slipstream in elk geval geen tijd meer. Het probleem is dat ze mij kunnen inhalen als ze mijn slipstream te pakken hebben. Maar in hun tow verloor ik in elk geval niets. Wat dat betreft ben ik blij dat we de nieuwe motor konden gebruiken.”

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Lewis Duncan