Marquez geeft verbeterpunten aan voor Honda-motor 2020

Marquez veroverde dit seizoen zijn zesde wereldtitel in de MotoGP met nog vier races te gaan. Hij won maar liefst elf Grands Prix en finishte in 17 van de 18 weekenden in de top-twee. Toch is de RC213V waarop hij rijdt geen vergeeflijke machine, getuige de kritiek van zijn collega's bij Honda. Met name in het bochtenwerk schiet de 2019-machine tekort ten opzichte van de voorgangers.

Verrassend genoeg hebben Marquez' belangrijkste wensen voor de motor van volgend jaar betrekking op de grip bij het accelereren uit een bocht en het laatste punt bij het remmen. De Honda is in dat laatste opzicht een stuk beter geworden door de nieuw, krachtiger motorblok, maar Marquez heeft het gevoel dat hij te veel moet vragen van de voorband - waar de vele momenten waarop hij ternauwernood ontkwam aan een crash een bevestiging van zijn. "We hebben veel moeite om grip aan de achterkant te vinden bij het uitkomen van de bochten", liet Marquez weten na de vraag wat hij aan de RC213V voor 2020 beter wil hebben. "Yamaha heeft op dat vlak echt extra veel grip, die motor is daarin het beste nu. Vooral met de nieuwe banden is het werkelijk ongelooflijk. Daarnaast pushen we te veel met de voorband bij het laat inremmen. We hebben er een stap gezet, maar het veroorzaakte nog steeds veel bijna-crashes. We moeten proberen de voorkant minder te forceren en juist meer grip te creëren bij de exit."

LCR-rijder Cal Crutchlow is de enige andere Honda-man in 2019 die op de motor naar het podium is gereden. De Brit stond driemaal op het ereschavot, maar heeft 262 punten minder dan Marquez en staat negende in het kampioenschap. Hij vraagt vooral meer consistentie van Honda. "De motor moet consistenter, zodat we allemaal goed kunnen rijden en snel genoeg zijn zonder het gevoel te hebben elke ronde op de limiet te zitten. Ik denk dat iedereen wel goed kan zijn dat onze motor het lastigst te besturen is. We moeten waarschijnlijk vijftig procent meer moeite doen dan de rest om net zo snel een rondje te rijden, waardoor we een veel groter risico lopen [te vallen]. Honda is zich bewust van onze verzoeken en wat we hebben is zeker niet slecht. Het is alleen niet voor iedereen even competitief."

Met medewerking van Oriol Puigdemont