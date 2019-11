Rossi: "Anderen hebben zich beter aangepast aan 2019-motor"

De zevenvoudig MotoGP-kampioen heeft sinds de TT Assen in 2017 geen enkele race meer gewonnen in de koningsklasse. Zijn huidige seizoen omschrijft hij als een van zijn slechtste ooit, slechts iets beter dan zijn periode bij Ducati in het verleden. De Italiaan is dit jaar niet alleen in de schaduw van zijn Yamaha-teamgenoot Maverick Vinales komen te staan, maar ook Fabio Quartararo die bij het satellietteam Petronas Yamaha SRT rijdt. De rookie heeft zich ontpopt tot een van de nieuwe sterren en staat zes punten boven Rossi.

Rossi denkt dat de anderen die met regelmaat vooraan rijden beter met de recente veranderingen in de MotoGP zijn omgegaan, in gebieden als de elektronica en de banden. "Dit jaar is de rijstijl van de toppers om een of andere reden erg verbeterd. Bij een nieuwe motor moet je vanwege de nieuwe elektronica en banden op een andere manier gaan rijden om het limiet te vinden. Je gaat anders remmen, door bijvoorbeeld de achterrem meer te gebruiken. Over het algemeen probeer ik snel te zijn zonder de achterband veel te belasten. Dit is het begin van iets groters voor iedereen.

Rossi heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de hoeveelheid grip aan de achterkant van de M1 en zei dat Yamaha in dat opzicht geen vooruitgang heeft geboekt. Tegelijkertijd beadrukte hij dat de verbeterde elektronica en acceleratie de Yamaha van dit jaar competitiever hebben gemaakt ten opzichte van de tegenstanders. "We hebben de motor een beetje verbeterd met de elektronica en de acceleratie en daarom zijn nu wat sterker. Wat betreft de belasting van de achterband liggen we achter op Honda en Ducati. Een aantal coureurs waaronder ik hebben hier het meeste last van, rijders zoals Quartararo minder. Hoe dan ook hindert het iedereen wel een beetje aan het eind van de races. Daarnaast missen we gewoon topsnelheid op het rechte stuk, maar dat blijft zo tot het eind van het jaar. Over het algemeen lijkt de motor aardig te lopen, dus laten we kijken of we op deze voet kunnen doorgaan."

Met medewerking van Oriol Puigdemont